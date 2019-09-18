Ліга чемпіонів ФІБА у Києві: купити квитки на грандіозне шоу

Столичний "Київ-Баскет" в п'ятницю, 20 вересня, проведе матч-відповідь першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів ФІБА.

На паркеті Палацу спорту підопічні Айнарса Багатскіса битимуться з австрійським чемпіоном "Капфенбергом". У першій зустрічі команди подарували глядачам рідкісний для баскетболу результат – нічию (66:66).

"Київ-Баскет"

Це означає, що поєдинок в столиці України обіцяє стати неймовірно спекотним. Фанати "Київ-Баскета" та інші любителі цього виду спорту можуть підтримати команду на трибунах арени. Квитки в діапазоні 100-500 грн можна купити у касах Палацу спорту і завдяки сервісу ESPORT.IN.UA.

Організатори запланували проведення перед матчем і в його перерві яскравого розважального шоу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в Южному матчем за Суперкубок України між "Хіміком" і "Дніпром" відкрився новий баскетбольний сезон у нашій країні.

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