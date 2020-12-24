Лідеру Суперліги Паріматч мер заборонив грати в головному спорткомплексі міста

Баскетбольному клубу "Прометей" із Кам'янського, що йде другим у чемпіонаті України в Суперлізі Паріматч, мер цього міста заборонив тренуватися в спорткомплексі "Прометей".

Як повідомив президент "Прометея" Володимир Дубинський на своїй сторінці у Facebook, на адресу клубу прийшов відповідний лист із наказом.

"Сьогодні за рішенням мера Каменського, при чинному директорові, що перебуває на лікарняному, було призначено в.о. спорткомплексу "Прометей", якогось відомого в місті пройдисвіта Івашину А.А. Так ось це А.А. надіслало листи, що не дозволяє проводити з 24 грудня 2020 року тренування баскетбольним і волейбольним клубам "Прометея", що грають у трьох найпрестижніших турнірах української Суперліги і єврокубках. Водночас у нашого клубу є договір оренди на три роки без права розірвання в односторонньому порядку", – заявив Дубинський.

За словами Володимира Михайловича, "Прометей" справно, щомісяця сплачує орендну плату, а це більше ніж мільйон гривень на рік, і понад 100 співробітників клубу сумлінно платять податки місту.

"Кілька років тому під розвиток саме цих видів спорту Дніпровській ОДА виділили величезні гроші на реконструкцію спорткомплексу з обласного бюджету, і мер міста піарився на цьому спорткомплексі, не вклавши ні копійки міських коштів. Ми, як інвестори, вклали колосальні кошти в створення клубу, а головне – свою душу, серце і любов", – обурений президент клубу.

Дубинський пообіцяв 25 грудня надіслати листи в усі федерації України, Офіс президента й правоохоронні органи.

"Я шокований! Я засмучений, але ми переможемо, і місто буде з нами, з командою, і жодні бджоли нам не страшні", – написав Дубинський, прикріпивши наказ із забороною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Федерації баскетболу України (ФБУ) Михайло Бродський закликав виважено підійти до державного фінансування олімпійських видів спорту і врахувати позицію федерацій, перш ніж використовувати поспішно сформовані формули і критерії.