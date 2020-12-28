Лідер збірної України Ягупова змінила клуб у Туреччині

Лідер збірної України з баскетболу Аліна Ягупова продовжить кар'єру в турецькому "Фенербахче".

Про це повідомляється на офіційному сайті стамбульського клубу. Ягупова підписала орендну угоду до кінця нинішнього сезону. При цьому по його завершенні Аліна повернеться в "Чукурова".

У складі "Фенербахче" українка виступала в минулому сезоні, отримавши в якості гравця цього клубу титул MVP Євроліги-2020.

В "Чукурова" Ягупова в нинішній першості в середньому за 35 хвилин на майданчику набирала 27.0 очка, робила 8.2 передачі та 6.0 підбирання. Контракт з цим турецьким клубом в Аліни розрахований на три роки.

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