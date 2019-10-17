Лідерка збірної України Ягупова феєрично розпочала сезон баскетбольної Євроліги

Українські баскетболістки Аліна Ягупова та Олеся Малашенко зіграли в стартових поєдинках групового етапу нового сезону жіночої Євроліги.

Аліна Ягупова fbu.ua

Турецький "Фенербахче" Аліни Ягупової переміг вдома іспанську "Жирону" – 86:82. Капітанка збірної України стала найрезультативнішою у своїй команді. За 35 хвилин на паркеті вона набрала 22 очки, два підбирання, вісім передач.

Новини Жіноча збірна України з баскетболу отримала нового тренера

🇪🇺 #EuroLeagueWomen: ¡Final en Turquía! El Spar CityLift Girona se queda a las puertas de la remontada ante el acierto del Fenerbahçe de Víctor Lapeña



▶ @fbkadinbasket 🆚 @unigirona

Final (86-82) / MVP: Alina Iagupova



📊 https://t.co/Yl3qbSverE pic.twitter.com/rcF2Z8TTfF — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) 16 октября 2019 г.

Бельгійський клуб "Кастор Брейн", за який виступає 28-річна Малашенко, поступився вдома російському УММК – 79:87. Українка також стала найрезультативнішою в команді. За 26 хвилин на паркеті вона набрала 15 очок, три підбирання, одну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболістка збірної України Олеся Малашенко зробила заяву після поразки від Латвії в другому турі фінального турніру чемпіонату Європи.

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