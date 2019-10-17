Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 13:00
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Лідерка збірної України Ягупова феєрично розпочала сезон баскетбольної Євроліги

886 Читати матеріал російською

Українські баскетболістки Аліна Ягупова та Олеся Малашенко зіграли в стартових поєдинках групового етапу нового сезону жіночої Євроліги.

Аліна Ягупова

Аліна Ягупова

fbu.ua

Турецький "Фенербахче" Аліни Ягупової переміг вдома іспанську "Жирону" – 86:82. Капітанка збірної України стала найрезультативнішою у своїй команді. За 35 хвилин на паркеті вона набрала 22 очки, два підбирання, вісім передач.

Новини
Жіноча збірна України з баскетболу отримала нового тренера

Бельгійський клуб "Кастор Брейн", за який виступає 28-річна Малашенко, поступився вдома російському УММК – 79:87. Українка також стала найрезультативнішою в команді. За 26 хвилин на паркеті вона набрала 15 очок, три підбирання, одну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, баскетболістка збірної України Олеся Малашенко зробила заяву після поразки від Латвії в другому турі фінального турніру чемпіонату Європи.

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Читайте всі новини по темі "Євроліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євроліга
Особа
Аліна Ягупова
Тег
жіноча збірна України з баскетболу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel