Лень забиває за "Атланту", Михайлюк у заявці "Лейкерс"

Відбулися чергові ігри в Національній баскетбольній асоціації. На жаль, "Атланта Хокс" і "Лос-Анджелес Лейкерс", за які виступають українці Олексій Лень і Святослав Михайлюк, свої матчі програли. Команда Леня поступилася "Філадельфії" — 92:113, а "Лейкерс" Михайлюка уп'яте з початку сезону програв. Цього разу — "Міннесоті" — 120:124.
З наших баскетболістів лише Олексій Лень взяв участь у матчі своєї команди. Центровий збірної України провів на майданчику 15 хвилин, за які набрав 8 очок і зробив 2 підбирання та 1 перехоплення. Святослав Михайлюк потрапив у заявку на матч із "Міннесотою", але в грі участі не брав.
Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий клубу НБА "Атланта Хокс" Олексій Лень провів феноменальний матч за свою нову команду.
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