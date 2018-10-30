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/Баскетбол

Лень забиває за "Атланту", Михайлюк у заявці "Лейкерс"

1.1тЧитати матеріал російською

Відбулися чергові ігри в Національній баскетбольній асоціації. На жаль, "Атланта Хокс" і "Лос-Анджелес Лейкерс", за які виступають українці Олексій Лень і Святослав Михайлюк, свої матчі програли. Команда Леня поступилася "Філадельфії" — 92:113, а "Лейкерс" Михайлюка уп'яте з початку сезону програв. Цього разу — "Міннесоті" — 120:124.

Новини
Українці Михайлюк та Лень провели чергові поєдинки в НБА

З наших баскетболістів лише Олексій Лень взяв участь у матчі своєї команди. Центровий збірної України провів на майданчику 15 хвилин, за які набрав 8 очок і зробив 2 підбирання та 1 перехоплення. Святослав Михайлюк потрапив у заявку на матч із "Міннесотою", але в грі участі не брав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий клубу НБА "Атланта Хокс" Олексій Лень провів феноменальний матч за свою нову команду.

Читайте всі новини по темі "НБА" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
НБА
Особи
Олексій ЛеньСвятослав Михайлюк
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