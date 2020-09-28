Легендарний "Будівельник" повертається до Суперліги Парі-Матч – ФБУ

Найтитулованіший баскетбольний клуб України "Будівельник" візьме участь у Суперлізі Парі-Матч 2020/21.

Кияни є 10-кратними чемпіонами країни. Востаннє команда виступала у вищій баскетбольній лізі України в 2017/18 році, після чого пропустила сезони 2018/19 і 2019/20 через заборгованості та покарання від Міжнародної федерації баскетболу (FIBA).

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), "Будівельник" гарантував фінансові та організаційні можливості для участі в Суперлізі Парі-Матч і погодив процедуру погашення боргів з FIBA. Для повного зняття бана, накладеного міжнародною організацією, київському клубу залишилося здійснити один платіж до 2 жовтня.

Виконавчий комітет ФБУ одноголосно вирішив включити "Будівельник" до списку учасників Суперліги Парі-Матч сезону 2020/21 в разі виконання всіх умов FIBA.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українська баскетболістка Каріна Шевцова встановила унікальне досягнення.