Легендарний "Будівельник" офіційно повернувся в Суперлігу Парі-Матч

Легендарний київський баскетбольний клуб "Будівельник" офіційно отримав дозвіл на участь у сезоні Суперліги Парі-Матч 2020/21.

10-разовий чемпіон України повертається в елітний український баскетбольний дивізіон після того як Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) зняла з клубу останній "бан".

Після дворічної паузи у виступах найтитулованіший клуб України офіційно став 11-ю командою, яка буде грати в чемпіонаті України.

БК "Будівельник" Facebook ФБУ

Востаннє команда виступала у вищій баскетбольній лізі України в 2017/18, після чого пропустила сезони 2018/19 і 2019/20 через заборгованість і покарання від FIBA.

"Будівельник" гарантував фінансові та організаційні можливості для участі в Суперлізі Парі-Матч і погодив процедуру погашення боргів із FIBA.

Нагадаємо, що десятим учасником Суперліги Парі-Матч у сезоні 2020/21 став БК "Тернопіль" .

До цього свою участь у турнірі підтвердили "Дніпро", "Київ-Баскет", "Прометей", "Хімік", "Одеса", "Черкаські мавпи", "Миколаїв", "Запоріжжя", "Харківські соколи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент ФБУ Михайло Бродський закликав гравців і клуби відповідально поставитися до протиепідемічних правил.