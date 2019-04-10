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/Баскетбол

Легенда НБА оголосив про завершення кар'єри

1.1тЧитати матеріал російською

Знаменна подія відбулася після матчу регулярного чемпіонату НБА в якому "Даллас Маверікс" переміг "Фінікс Санз" - 120:109. Найрезультативнішим у складі переможців став 40-річний ветеран Дірк Новіцкі, який набрав 30 очок і заявив про завершення своєї легендарної кар'єри.

Відразу після завершення гри Новіцкі звернувся до шанувальників "Далласа" і не стримував сліз.

"Як ви могли зрозуміти, це моя остання домашня гра. Звичайно, це дуже, дуже емоційний момент. Занадто багато людей, яким потрібно подякувати.

У нас з вами були і злети, і падіння, але ви завжди були зі мною і підтримували, я це ціную ", - звернувся Дірк Новіцкі до фанатів в залі.

Німецькому баскетболістові належить рекорд за кількістю сезонів, проведених в одній команді - 21 сезон за "Маверікс", за яких він виступає з 1998 року.

Один раз Новіцкі приводив "Даллас" до чемпіонства в НБА в 2011 році.

У нинішньому сезоні Дірк зіграв в 49 матчах, в середньому за гру набираючи 6,6 очка. Він змушений був пропустити перші 26 ігор сезону через ушкодження.

Новини
Українець Лень допоміг команді здобути драматичну перемогу в НБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, український центровий Олексій Лень встановив особистий рекорд результативності в Національній баскетбольній асоціації (НБА).

Наш співвітчизник показав яскраву гру в матчі "Атланти" з "Мілуокі", який завершився поразкою команди українця – 107:115. Лень провів на майданчику 32 хвилини і за цей час набрав 33 очки, реалізувавши при цьому шість з 12 триочкових.

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Тема
НБА
Особа
Олексій Лень
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