Легенда НБА оголосив про завершення кар'єри

Знаменна подія відбулася після матчу регулярного чемпіонату НБА в якому "Даллас Маверікс" переміг "Фінікс Санз" - 120:109. Найрезультативнішим у складі переможців став 40-річний ветеран Дірк Новіцкі, який набрав 30 очок і заявив про завершення своєї легендарної кар'єри.

Відразу після завершення гри Новіцкі звернувся до шанувальників "Далласа" і не стримував сліз.

"This is my last home game ..." @ swish41 addresses the crowd post-game in Dallas.



