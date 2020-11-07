Леброн Джеймс – Дональду Трампу: ти звільнений!

Зоряний баскетболіст "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс відреагував на новину про результати президентських виборів в США фотожабою, на якій Джо Байден блокує кидок Трампа.

Знаменитий баскетболіст виклав зображення з Дональдом Трампом і написом "Тебе звільнено" – коронною фразою 74-річного політика. Джеймс зазначив волю до перемоги Байдена і всіх прихильників Демократичної партії.

Трамп в середині 2000-х вів телевізійне реаліті-шоу The Apprentice, де протягом 14 сезонів повідомляв про звільнення невдалим бізнесменам.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кандидат від демократів на виборах в США Джо Байден попередньо переміг в Пенсільванії і стане 46-м президентом Сполучених Штатів. Байден вже оголосив себе главою держави.

При цьому Трамп вважає, що переміг на виборах він, а не його опонент.