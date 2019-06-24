Кваліфікація до Євробаскету 3х3: розклад матчів у Києві

У Києві 29-30 червня вперше в історії України відбудуться змагання національних збірних із баскетболу 3х3 – етап кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.
Пропонуємо повний розклад змагань.
БАСКЕТБОЛ 3х3. ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ
Кваліфікація. Київ
Чоловіки
Перший раунд
Група А
29 червня
17:40 Боснія і Герцеговина – Хорватія
21:20 Україна – Боснія і Герцеговина
30 червня
18:40 Україна – Хорватія
Група B
29 червня
17:00 Білорусь – Швеція
19:10 Білорусь – Литва
30 червня
16:20 Литва – Швеція
Група C
29 червня
17:20 Чехія – Данія
19:30 Естонія – Чехія
21:00 Естонія – Австрія
30 червня
16:00 Австрія – Данія
18:00 Чехія – Австрія
18:30 Данія – Австрія
Другий раунд
30 червня
19:50 АI – CI
20:40 BI – CI
21:20 AI – BI
Жінки
Перший раунд
Група
29 червня
18:00 Литва – Швеція
20:00 Естонія – Литва
30 червня
16:50 Естонія – Швеція
Група В
29 червня
18:40 Україна – Австрія
20:40 Україна – Данія
30 червня
17:30 Данія – Австрія
Група С
29 червня
18:20 Білорусь – Хорватія
20:20 Чехія – Білорусь
30 червня
17:10 Чехія – Хорватія
Другий раунд
30 червня
19:30 AI – CI
20:10 BI – CI
21:00 AI – BI
Як повідомляв OBOZREVATEL, національная жіноча збірна України провела відкрите тренування напередодні вильоту до Риги на Євробаскеті-2019.
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