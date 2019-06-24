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Кваліфікація до Євробаскету 3х3: розклад матчів у Києві

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У Києві 29-30 червня вперше в історії України відбудуться змагання національних збірних із баскетболу 3х3 – етап кваліфікації чемпіонату Європи 2019 року.

Пропонуємо повний розклад змагань.

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Кваліфікація до Євробаскету 3х3: розклад матчів у Києві

БАСКЕТБОЛ 3х3. ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ

Кваліфікація. Київ

Чоловіки

Перший раунд

Група А

29 червня

17:40 Боснія і Герцеговина – Хорватія

21:20 Україна – Боснія і Герцеговина

30 червня

18:40 Україна – Хорватія

Група B

29 червня

17:00 Білорусь – Швеція

19:10 Білорусь – Литва

30 червня

16:20 Литва – Швеція

Група C

29 червня

17:20 Чехія – Данія

19:30 Естонія – Чехія

21:00 Естонія – Австрія

30 червня

16:00 Австрія – Данія

18:00 Чехія – Австрія

18:30 Данія – Австрія

Другий раунд

30 червня

19:50 АI – CI

20:40 BI – CI

21:20 AI – BI

Жінки

Перший раунд

Група

29 червня

18:00 Литва – Швеція

20:00 Естонія – Литва

30 червня

16:50 Естонія – Швеція

Група В

29 червня

18:40 Україна – Австрія

20:40 Україна – Данія

30 червня

17:30 Данія – Австрія

Група С

29 червня

18:20 Білорусь – Хорватія

20:20 Чехія – Білорусь

30 червня

17:10 Чехія – Хорватія

Другий раунд

30 червня

19:30 AI – CI

20:10 BI – CI

21:00 AI – BI

Як повідомляв OBOZREVATEL, національная жіноча збірна України провела відкрите тренування напередодні вильоту до Риги на Євробаскеті-2019.

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Тема
Баскетбол 3х3
Місце
УкраїнаКиїв
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