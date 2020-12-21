Кубок України з баскетболу: хто та коли зіграє у Фіналі восьми

Стали відомі перші пари Фіналу восьми Кубка України з баскетболу, всі учасники якого представляють Суперлігу Паріматч.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), розіграш турніру мав тривати у форматі двоматчевого плей-оф, але в організації вирішили його змінити. Перші пари Фіналу восьми мають такий вигляд:

"Черкаські Мавпи" – "Хімік"

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет"

"Миколаїв" – "Дніпро"

"Будівельник" – "Прометей"

Відомо, що вирішальні матчі Кубка України будуть зіграні в березні. Точні дати та місце проведення будуть оголошені пізніше.

Нагадаємо, що з 23 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року всі чемпіонати країни з баскетболу будуть припинені за рішенням ФБУ через відсутність фінансування з боку держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" вирвав путівку до Фіналу восьми Кубка України у "Тернополя", відігравши 10 очок відставання після першого матчу. Чинним переможцем турніру є "Хімік", який у неймовірному фіналі здолав "Дніпро".