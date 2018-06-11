Кубок світу з баскетболу 3х3: анонс матчу України у 1/4 фіналу

Збірна України з баскетболу 3х3 в рамках Кубка світу, який цими днями проходить у Манілі, зіграє у чвертьфіналі зі збірною Словенії.

Матч відбудеться у вівторок, 12 червня. Початок трансляції на офіційному ютуб-каналі FIBA 3x3 о 9:50 за київським часом.

Новини Українці драматично стартували на КМ з баскетболу 3х3

Честь країни на турнірі відстоюють Станіслав Тимофієнко, Максим Закурдаєв, Олександр Кольченко та Дмитро Липовцев.

FIBA

Нагадаємо, на шляху до 1/4 підопічні Олега Юшкіна у групі обіграли збірну Нігерії, Хорватії (обидва рази по 22:11), Йорданії (14:21), поступившись лише у грі з латишами (21:18). Як підсумок, друге місце у групі D.

FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, юнацька збірна з баскетболу 3х3 зіграє на Олімпіаді-2018.