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Кубок світу з баскетболу 3х3: анонс матчу України у 1/4 фіналу

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Збірна України з баскетболу 3х3 в рамках Кубка світу, який цими днями проходить у Манілі, зіграє у чвертьфіналі зі збірною Словенії.

Матч відбудеться у вівторок, 12 червня. Початок трансляції на офіційному ютуб-каналі FIBA 3x3 о 9:50 за київським часом.

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Честь країни на турнірі відстоюють Станіслав Тимофієнко, Максим Закурдаєв, Олександр Кольченко та Дмитро Липовцев.

FIBA

Нагадаємо, на шляху до 1/4 підопічні Олега Юшкіна у групі обіграли збірну Нігерії, Хорватії (обидва рази по 22:11), Йорданії (14:21), поступившись лише у грі з латишами (21:18). Як підсумок, друге місце у групі D.

FIBA

Як повідомляв OBOZREVATEL, юнацька збірна з баскетболу 3х3 зіграє на Олімпіаді-2018.

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Теми
Баскетбол 3х3Кубок світу з баскетболу
Місце
ФіліппіниМаніла
Об'єкт
збірна України з баскетболу
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