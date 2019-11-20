Кубок Європи ФІБА: впевнена перемога "Київ-Баскета" і камбек "Дніпра"

"Київ-Баскет" в 5-му турі Кубка Європи ФІБА здобув перемогу над болгарським "Лукойл Левскі" і достроково вийшов у 2-й етап. Поєдинок в столичному палаці спорту "Венето" завершився з рахунком 86:66.

У київському матчі підопічні Айнарса Багатскіса просто зім'яли опонентів в дебюті. Максим Коренюк та Максим Пустозвонов раз по раз тероризували оборону болгар точними кидками, і за 2 хвилини до першої перерви рахунок був 22: 4 на нашу користь.

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

У другій десятихвилинці розгром продовжився. Владислав Коренюк цементував простір під щитами, збираючи підбори на обох кінцях площадки, а Кейсі Шепард поліпшував свою статистику по далеких і середнім кидка.

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

Рахунок перед третьою чвертю 48:22 трохи розслабився столичну команду, ніж удало скористалися гості, трохи скоротивши відставання. Однак більшого українці зробити не дозволили.

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

З урахуванням перемоги над "Лукойлом" в гостях 30 жовтня (83:76), віце-чемпіони України, мінімально перемігши через тиждень "цмоки-Мінськ", займуть перше місце в групі F.

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

Київ-Баскет - Лукойл Левскі ФІБА

У паралельному матчі ще один представник України в цьому турнірі - "Дніпро" зробив грандіозний камбек і уникнув поразки від "цмоки-Мінськ". Зустріч в СК "Шинник" закінчилася з рахунком

Білоруси з перших секунд захопили ініціативу, шокувавши наших баскетболістів своїм натиском. Підопічні Дениса Журавльова нічого не могли вдіяти з швидкими проривами і точними кидками гостей з Мінська, поступившись стартові 10 хвилин 16:25.

Провівши на рівних другий відрізок, "Дніпру" вдалося перелом після великої перерви. Виграна друга половина 52:29 принесла господарі найважливішу перемогу.

Щоб вийти в другий етап дніпрянам треба через тиждень перемагати болгарський "Лукойл" з різницею +8.

Дніпро - Цмокi-Мінськ

Дніпро - Цмокi-Мінськ

"Дніпро" (Україна) - "Цмокi-Мінськ" (Білорусь) - 90:75 (16:25 22:21 28: 9, 24:20)

Дніпро: Дугат (18 + 9 передач), Сизов (4), Закурдаев (14 + 4 перехоплення), Тимофієнко (14 + 5 підбирань), Корнієнко (11 + 7 підбирань) - старт; Чумаков, Шундель, Санон (23 + 7 підбирань), Глєбов (5)

Цмоки-Мінськ: Мірковіч (15 – 4 втрати), Бернетт (8), В. Лютич (10), Салаш (11 + 5 підбирань), Гаврилович (17 + 6 підбирань) - старт; Лоурі (4 + 5 передач – 5 втрат), білявки (3), Стабровський (5), Рогозенка, Пустогвар (2)

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиждень тому Баскетбольний клуб "Дніпро" здобув важливу перемогу над столичним "Київ-Баскет" в 4-му турі Кубка Європи ФІБА. Зустріч на паркеті СК "Шинник" завершилася з рахунком 79:76.

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