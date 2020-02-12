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12 лютого • оновлено в 13:34
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Коронавірус допоміг: Австрія виставить дрімтім проти України у відборі Євробаскета-2021

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Перший суперник збірної України у відборі до Євробаскет-2021 командаа Австрії вперше за довгі роки змогла зібрати найсильніший склад до матчу.

Як повідомляє сайт австрійської федерації баскетболу, спалах коронавіруса, який призвів до припинення чемпіонату Китаю, дасть можливість зіграти за свою команду суперзірці збірної Австрії Сільвену Ландесбергу. Його контракт в звичайних умовах не передбачає виїзди на ігри національної команди.

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Сільвен Ландесберг (в білому)

Сільвен Ландесберг (в білому)

Федерація баскетболу Австрії

Компанію йому складуть кращий центровий німецького чемпіонату Рашид Махальбашич, який виступає за "Ольденбрг", капітан "Брауншвейга" Томас Клепайс, який показує в чемпіонаті Німеччини феноменальний відсоток реалізації триочкових кидків, і один з лідерів іспанського клубу "Більбао" Томас Шрайнер.

Таким чином, перед тренерським штабом збірної України на чолі з Айнарс Багатіскісом стоять серйозні завдання з нейтралізації лідерів австрійської команди.

Нагадаємо, що гра відбудеться 20 лютого в австрійському місті Грац і її можна буде побачити у прямій трансляції на телеканалі XSport о 20.30 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стало відомо, хто з легіонерів зможе допомогти українській збірній на старті відбору до Євробаскета-2021

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Читайте всі новини по темі "Евробаскет-2021" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Евробаскет-2021
Місце
Австрія Грац
Тег
Збірна України з баскетболу
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