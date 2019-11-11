Команда українця Леня видала супердраматічний матч у НБА

Український баскетболіст "Атланти Хоукс" Олексій Лень взяв участь у матчі регулярного чемпіонату НБА проти "Портленд Трейл Блейзерс".

Український центровий провів на майданчику 15 хвилин і за цей час набрав 4 очки і зробив два підбирання. У попередньому матч проти "Сакраменто" Лень також заробив чотири очки.

"Портленд" - "Атланта"

Поєдинок з "Портленд" вийшов дуже напруженим. "Атланта" врятувалася в основний час, зробивши рахунок рівним – 107:107 – менш ніж за секунду до сирени. В результаті переможець визначився лише в овертаймі, де господарі закинули в два рази більше очок, ніж "Атланта".

У "Атланти" всього три перемоги при шести поразках в поточному сезоні. Команда займає 11-е місце в рамках Східної конференції НБА.

"Портленд" – "Атланта" 124:113 ОТ (20:21, 26:23, 29:31, 32:32, 17:6)

"Портленд": Лиллард (30 + 7 підбирань), Макколлум (23 + 8 підбирань), Уайтсайд (21 + 12 підборів), Бейзмор (13 + 8 підбирань), Хезонья (3) - старт; Лабіссьер (1), Толівер (6 + 7 підбирань), Літтл (0), Трент мл. (7), Сімонс (20)

"Атланта": Янг (35 + 8 підбирань + 10 передач - 7 втрат), Паркер (27 + 11 підбирань + 4 блокшотов + 6 фолів), Хертер (15), Хантер (14), Лень (4 + 2 підбирання) - старт; Фернанду (0), Джонс (8 + 7 підборів), Уоллес (4), Реддіш (0), Бембро (6)

Новини Українець Лень виконав елегантний трюк у матчі НБА

"Міннесота" – "Денвер" 98:100 ОТ (27:27, 24:22, 13:27 26:14, 8:10)

"Міннесота": Таунс (25 + 16 підбирань - 5 втрат), Віггінс (25), Калвер (10), Грем (9), Ковінгтон (4) - старт; Вонле (0), Лейман (8), Дженг (0), Маклафлін (0), ОКОГУ (17 + 8 підбирань)

"Денвер": Йокич (20 + 7 передач), Мюррей (15 - 7 втрат), Міллсеп (14 + 10 підборів), Бартон (13 + 12 підборів), Харріс (13 + 6 фолів) - старт; Портер (5), Грант (9), Крейг (5), Пламлі (2 + 8 підбирань), Морріс (4), Бізлі (0)

"Орландо" – "Індіана" 102:109 (33:29, 27:22, 17:30, 25:28)

"Орландо": Фурньє (22), Вучевіч (18 + 17 підбирань), Гордон (13), Айзек (10), Фульц (8) - старт; Аміну (2), Бамба (5 + 4 блокшотов), Огастін (8), Картер-Вільямс (4), Росс (12)

"Індіана": Сабоніс (21 + 16 підбирань + 7 передач), Уоррен (19), Брогдон (19 + 8 передач), Холідей (11), Семпсон (2) - старт; Ліф (2), Джонсон (0), МакДермотт (18), МакКоннелл (12 + 8 передач), Холідей (5)

"Філадельфія" – "Шарлотт" 114:106 (33:24, 20:34, 35:23, 26:25)

"Філадельфія": Ембіід (18 + 9 підбирань), Хорфорд (15 + 7 підбирань), Харріс (14 + 7 підбирань), Річардсон (11 + 7 підбирань), Нето (9) - старт; Болден (0), Скотт (9), Тибулл (0), Енніс (9), О'куїнн (0), Берк (12), Коркмаз (17)

"Шарлотт": Зеллер (24 + 7 підбирань), Вашингтон (15 + 4 перехоплень), Розір (13), Бріджес (7), Бейкон (1) - старт; Вільямс (0), Бійомбо (7), Грем (19 + 10 передач), Монк (15 + 8 підбирань)

"Оклахома" – "Мілуокі" 119:121 (24:21, 32:29, 24:37, 39:34)

"Оклахома": Шей (22), Пол (17), Галлінарі (14 + 7 підбирань), Ноел (14), Фергюсон (5) - старт; Мускау (12), Бейзлі (0), Шредер (25), Діалло (10)

"Мілуокі": Адетокумбо (35 + 16 підбирань - 7 втрат), Бледсоу (25 + 9 передач), Лопес (15), Міддлтон (10), Меттьюз (6) - старт; Ільясова (4), Лопес (0), Браун (12), ДіВінчензо (2), Коннотон (4), Хілл (8)

"Нью-Йорк" – "Клівленд" 87:108 (19:31, 17:23, 27:24, 24:30)

"Нью-Йорк": Рендл (20 + 16 підборів), Морріс (9), Барретт (9), Гібсон (4), Нілікіна (4) - старт; Браздейкіс (2), Нокс (9), Портіс (4 + 11 підборів), Еллінгтон (3), Трір (13), Дотсон (10)

"Клівленд": Секстон (31), Лав (17 + 8 підбирань), Гарленд (12), Томпсон (9 + 9 підбирань), Осман (5) - старт; Кук (2), Ненс-молодший (9 + 9 підбирань), Маккіні (0), Деллаведова (0), Кларксон (17), Портер (6)

"Фінікс" – "Бруклін" 138:112 (37:30, 31:20, 38:30, 32:32)

"Фінікс": Букер (27 + 9 передач), Рубіо (22 + 12 передач), Убре (18), Бейнс (14 + 7 підбирань), Шарич (12) - старт; Діалло (3), Камінські (2), Бріджес (5), Джонсон (15), Джонсон (14), Окобі (4), Картер (2)

"Бруклін": Ірвінг (15), Прінс (8), Леверті (8), Аллен (5), Харріс (4) - старт; Клекстон (4), Куруц (3), Муса (12), Джордан (16 + 12 підборів), Нваба (6), Темпл (9), Пінсон (4), Динвідді (18)

"Лейкерс" – "Торонто" 104:113 (30:29, 30:23, 18:26, 26:35)

"Лейкерс": Девіс (27 + 8 підбирань + 4 блокшотов - 5 втрат), Джеймс (13 + 13 підбирань + 15 передач), МакГі (10), Бредлі (9), Грін (0) - старт; Кузма (15), Дадлі (0), Ховард (9), Деніелс (11), Кук (7), Колдуелл-Поуп (0), Карусо (3)

"Торонто": Сіака (24 + 11 підборів), ВанВліт (23 + 7 підбирань + 10 передач), Пауелл (14), Анунобі (7), Газоль (2 + 7 підборів) - старт; Буше (15), Холліс-Джефферсон (10), Джонсон (0), Девіс (13), Томас (5)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше українці Лень і Михайлюк провели результативні матчі в НБА.

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