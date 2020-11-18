Клуб НБА продовжив контракт з українцем Михайлюком

"Детройт Пістонс", за який виступає українець Святослав Михайлюк, активував опцію продовження контракту з нашим співвітчизником на сезон 2020/21.

Як повідомив журналіст видання Yahoo Sports Кіт Сміт на своїй сторінці в Twitter, за рік вихованець школи "Черкаських Мавп", яку заснував Михайло Бродський, отримає 1,663 млн доларів. Його зарплата стане гарантованою, починаючи з суботи, 21 листопада.

"Детройт" продовжив контракт з Михайлюком Twitter Кіта Сміта

Після закінчення сезону 2020/21 Михайлюк стане обмежено вільним агентом. Це означає, що якщо наступного літа він отримає контракт від іншої команди, то "Детройт" зможе залишити його у себе, повторивши пропозицію конкурентів.

У сезоні 2019/20 українець взяв участь у 56 з 66 матчів клубу в НБА. Наш співвітчизник набирав в середньому 9,0 очок, 1,9 передач і 1,9 підбирань, граючи 22,6 хвилин за гру. Він також реалізував 40,4% триочкових.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайлюком захопився головний тренер "Детройта" Дуейн Кейсі.