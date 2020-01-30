Кінсі Воланскі роздяглася, вшанувавши пам'ять Кобі Браянта: спортивні підсумки 29 січня

Скандально відома модель Кінсі Воланскі роздяглася на змаганнях з гірськолижного спорту, вшанувавши пам'ять Кобі Браянта, а в чемпіонаті Іспанії з футзалу гравець зробив "вчинок року".
OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 29 січня.
Крім того, у Львові стовп впав на дах авто екстренера Василя Ломаченка та Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:
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