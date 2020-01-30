Головна Новини
30 січня • оновлено в 10:14
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

Кінсі Воланскі роздяглася, вшанувавши пам'ять Кобі Браянта: спортивні підсумки 29 січня

1.8т
Читати матеріал російською

Скандально відома модель Кінсі Воланскі роздяглася на змаганнях з гірськолижного спорту, вшанувавши пам'ять Кобі Браянта, а в чемпіонаті Іспанії з футзалу гравець зробив "вчинок року".

OBOZREVATEL презентує головні спортивні новини середи, 29 січня.

Крім того, у Львові стовп впав на дах авто екстренера Василя Ломаченка та Олександра Усика. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

Скандально відома модель роздяглася, вшанувавши пам'ять Браянта

Бетонний стовп упав на машину з екстренером Усика та Ломаченка

Корчився від болю: гравець відмовився забивати гол у порожні ворота - Відеофакт

"Кабаєва на максималках": волейболістка вразила оригінальною зовнішністю

Не вистачило 10 метрів: оприлюднені деталі загибелі Кобі Браянта

Україну дискваліфікували на чемпіонаті світу з біатлону серед юнаків та юніорів

Вперше в історії: український данкер став гравцем легендарної команди

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Особи
Кінсі Воланскі Олександр Усик Василь Ломаченко Кобі Браянт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги