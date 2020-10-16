Київський "Будівельник" оголосив склад на сезон Суперліги Паріматч

У п'ятницю, 16 жовтня, київський "Будівельник" зіграє з "Дніпром" вперше після повернення в Суперлігу Паріматч.

Як повідомляється на офіційному сайті Федерації баскетболу України (ФБУ), став відомий повний склад столичної команди на сезон 2020/21. Він виглядає наступним чином:

Захисники: Андрій Кожем'якін, Роберт Дево, Реджи Джонсон

Нападники: Роман Козлов, Сергій Горбенко, Брайс Джонсон, Зак Томас, Платон Хижняк, Олександр Фурс

Центрові: Михайло Анісімов, Сергій Загреба

Нагадаємо, що "Будівельник" є найбільш титулованою командою України з 10 чемпіонськими титулами. Востаннє кияни грали у вищому дивізіоні в сезоні 2017/18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренером столичного клубу став легендарний литовець Вальдемарас Хомічюс, який раніше вже працював в українській Суперлізі.