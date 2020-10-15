Київський "Будівельник" очолить легендарний литовський тренер

Максим Іншаков Баскетбол 20:37, 15.10.2020 Оновлено: 20:49, 15.10.2020

Київський баскетбольний клуб "Будівельник" очолить Вальдемарас Хомічюс.

Легендарний литовець стане головним тренером команди, а Леонід Яйло працюватиме його помічником – таке рішення ухвалило керівництво клубу, йдеться в офіційному Instagram столичної команди.

Вальдемарас Хомічюс повертається в Україну
Instagram "Будівельника"

Хомічюс добре відомий українським уболівальникам роботою в "Дніпрі", який очолював із 2012 до 2015 року. Саме з ним дніпряни вперше у своїй історії вийшли у фінал Суперліги в сезоні 2014/2015, перемігши з рахунком 3:2 в півфіналі саме "Будівельник".

61-річний Вальдемарас працював головним тренером у російських клубах "Динамо Москва", "Урал Грейт", "УНІКС", "Тріумф" і "Парма". Завоював срібні та бронзові медалі чемпіонату Росії. У 2003-му став переможцем Євробаскету як тренер-консультант збірної Литви.

Сезон 2019/20 Хомічюс провів біля керма литовського клубу "Алітус Дзуки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 жовтня "Будівельник" офіційно отримав дозвіл на участь у сезоні Суперліги Паріматч 2020/21.

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