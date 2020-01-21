"Київ-Баскет" – "Зволле": анонс матчу Куба Європи, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 22 січня, зіграє черговий матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

У Палаці спорту підопічні Айнарса Багатскіса в грі 4-го туру зустрінуться з нідерландським "Зволле". Початок зустрічі – о 19:00.

Команди показують діаметрально протилежні результати в турнірі. Якщо кияни виграли всі три поєдинки, то команда з Нідерландів навпаки має в своєму пасиві три поразки.

Перемога над "Зволле" може достроково вивести киян до чвертьфіналу турніру. Це трапиться у тому випадку, якщо у паралельній зустрічі латвійський "Венстпілс" обіграє на своєму паркеті угорський "Кьорменд".

Київ-Баскет – Зволле ФІБА

Наставник "Київ-Баскета" Айнарс Багатскіс, незважаючи на результати суперника, налаштовує своїх підопічних на серйозну боротьбу. "Левову частку очок "Зволле" набирає в ранньому нападі. А захист починається з фундаментального нападу, з хороших рішень в нападі, з обґрунтованих кидків. Якщо ми терпляче виконаємо те, у що граємо вже протягом останніх шести місяців, тоді все буде добре. В іншому випадку будемо мати проблеми. Тому що ця команда біжить ой-ой-ой. Триочковими влученнями вона мене не дивує", – сказав досвідчений фахівець напередодні гри.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" напередодні поєдинку проти "Зволле" здолав "Харківських Соколів" у Суперлізі Парі-Матч.

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