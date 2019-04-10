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"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в півфіналі Суперліги Парі-Матч

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Столичний "Київ-Баскет" у третій грі півфінальної серії чемпіонату України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч обіграв удома БК "Запоріжжя". Поєдинок на паркеті СК "Меридіан" завершився з рахунком – 104:92.

"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в півфіналі Суперліги Парі-Матч

Підопічні Євгена Мурзіна вже з перших секунд позначили, хто господар майданчика, безроздільно пануючи на всіх її метрах. Різка і точна атака, спільно зі щільним і нещадним нападом, дозволила київським баскетболістам буквально зім'яти гостей, вигравши чверть 30:17.

Після цього гравці "Київ-Баскета" збавили оберти, чим одразу скористався суперник. Раз по раз БК "Запоріжжя" перегравав опонентів під кільцями, вигравши в підсумку другу десятихвилинку 29:25.

Після великої перерви переможці регулярного сезону змогли нав'язати свою гру суперникам. "Запорожці" додали в захисті, стали грати більш у силовій манері, не соромитися здвоювати гравців на периметрі і це дало результат. Граючи на грані фолу команда Валерія Плеханова скоротила відставання до двох балів.

У четвертій чверті "Київ-Баскет" сповна скористався відсутністю у суперника його лідера - Юрія Кондракова, який отримав п'ять фолів. Столичні гравці не зазнали великих проблем, довівши гру до перемоги.

"Київ-Баскет" – БК "Запоріжжя" 104:92 (30:17, 25:29, 24:24, 25:22)

Київ-Баскет: Горобченко (9 + 4 передачі), Крик (15 + 7 передач + 6 втрат), Крутоус (21 + 7 передач + 7 втрат), Нванкво (12 + 5 підбирань + 2 блок-шота), Челован (8 + 2 блок-шота) – старт; Петров (19 + 11 підбирань + 5 передач + 3 перехоплення + 4 втрати), Носков (8 + 5 втрат), Сандул (6), Луценко (6), Латковичі.

БК Запоріжжя: Холтон (14 + 7 передач), Кондраков (13), Мироненко (9), Хілл (15), Преслі (1) – старт; Трент (19 + 6 передач + 8 перехоплень + 4 втрати), Шевченко (12 + 5 підбирань), Титов (7), Буц (2), Овдеєнко.

Рахунок в серії – 2:1.

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"Хімік" у божевільному півфіналі Суперліги Парі-Матч обіграв "Дніпро"

Четверта гра серії до трьох перемог відбудеться 12 квітня о 19:00 в СК "Меридіан".

"Київ-Баскет" здобув другу перемогу в півфіналі Суперліги Парі-Матч

Нагадаємо, що в першому матчі цієї півфінальної серії Суперліги Парі-Матч БК "Запоріжжя" зазнав сенсаційної поразки (86:94).

У другій грі "запорожці" взяли реванш, перегравши киян - 95:83.

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Теми
СуперлігаЧемпіонат України з баскетболу
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
Київ-БаскетБК Запоріжжя
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