"Київ-Баскет" зазнав першої поразки в Кубку Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" зазнав першої поразки у другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА. У п'ятому турі підопічні Айнарса Батагскіса з рахунком 74:96 поступилися місцевому "Керменду".

Керменд - Київ-Баскет ФІБА

Перша половина зустрічі стала абсолютно гіршою для "Київ-Баскета" в сезоні. Команда примудрилася пропустити до великої перерви 60 очок. Хоча фактично всю стартову хвилину суперники витратили на те, щоб вшанувати пам'ять Кобі Браянта, символічно порушуючи правило 24 секунд на володіння. Грати в обороні після цього гості так і не почали. Вони влаштували під своїм кільцем прохідний двір, в який особливо часто навідувалися Френк Тернер і Ерьон Кастраті. До того ж, у "Керменда" з самого початку "полетіло" з-за дуги, і в ціль потрапили всі 6 перших триочкових. На цьому тлі зловили кураж навіть рідко угорці Чаба Ференц і Акош Немет, які атакували майже без промахів.

Керменд - Київ-Баскет ФІБА

Керменд - Київ-Баскет ФІБА

У киян же спочатку виходило ефективно будувати напад тільки через "фарбу". А ось дальні кидки в кільце лягали вкрай рідко. Налагодити гру в атаці не вийшло ні у Кейсі Шепарда, ні у Марека Классена, ні у Юрія Кондракова. У міру того, як перевага господарів досяг спочатку 20, а потім і 30 очок, в діях їхніх опонентів все виразніше простежувалося смиренність з тим, що сьогодні не їхній день. Схоже усвідомлення того, що матч перетворився на тренування в бойових умовах, прозвучало в контрасті між змістом і тоном слів Багатскіса "Хлопці, не здавайтеся" в тайм-ауті, взятому в третій чверті при "-40".

Керменд - Київ-Баскет ФІБА

Керменд - Київ-Баскет ФІБА

"Київ-Баскет" використовував право на помилку, але тепер, щоб посісти перше місце в групі і уникнути зустрічі з грізною "Каршіякою", потрібно обов'язково перемагати "Вентспілс" в останньому турі.

"Керменд" (Угорщина) - "Київ-Баскет" (Україна) - 96:74 (33:13, 27:19, 23:20 13:22)

Керменд: Ф. Тернер (17), Д. Едвардс (7), Кастраті (16 + 5 підбирань), Джордон Варнадо (17), Тревіс Тейлор (11 + 12 підборів) - старт; Такач, Дуразі (2 + 3 перехоплення), Р. Мартінес, Ференц (15), Филипович (4), Немет (7), Орос

Київ-Баскет: Шепард (5 – 5 втрат), Близнюк (5), К. Хілл (5), Павлов (12 + 8 підбирань), Коренюк (21 + 9 підбирань) - старт; Заєць (5), Кондраков (11), Классен (2 + 5 передач), Крутоус (3), Пустозвонов, Петров (5)

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 2-го туру між цими командами завершилася драматичною перемогою віце-чемпіонів України (80:78).

7 січня о 3-му турі "Київ-Баскет" добув непросту перемогу над лідером групи К - десятикратним чемпіоном Латвії БК "Вентспілс".

У 1-му турі українці в ніндерландском Зволле були сильнішими "Ландстеде Хаммерс" - 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

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