"Київ-Баскет" завдав "Запоріжжю" першої поразки: результати Суперліги Паріматч 30 жовтня

У п'ятницю, 30 жовтня, "Київ-Баскет" на виїзді розгромив "Запоріжжя" та завдав команді Валерія Плеханова першої поразки в сезоні Суперліги Паріматч.

У стартові чотири хвилини поєдинку столична команда домінувала на майданчику, зумівши піти у відрив на 9 очок. До кінця першої чверті господарям вдалося підтягнутися до суперників, скоротивши відставання до чотирьох пунктів.

"Запоріжжя" провалило другу десятихвилинку, набравши за неї всього 10 очок і дозволивши "Київ-Баскету" піти на велику перерву з комфортною перевагою у 24 пункти – 29:53. Найбільш результативним гравцем столичної команди у чверті став центровий Сергій Павлов.

Після паузи підопічні Айнарса Багатскіса знову почали стрімко набирати очки, але "Запоріжжю" вдалося зібратися і переломити хід чверті, вигравши її з рахунком 28:21. Вирішальна десятихвилинка залишилася за гостями, які довели справу до розгрому і здобули сьому перемогу в семи стартових матчах сезону.

"Запоріжжя" – "Київ-Баскет" 70:106 (19:24, 10:29, 28:21, 13:32)