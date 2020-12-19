"Київ-Баскет" закрив рік перемогою в Суперлізі Паріматч

У чемпіонаті України з баскетболу в суботу, 19 грудня, відбувся єдиний поєдинок в Суперлізі Паріматч.

Лідер національної першості "Київ-Баскет" на своєму майданчику в останньому для себе матчі в році впевнено обіграв БК "Тернопіль" 90:75.

Рівна боротьба йшла на паркеті столичного ДС "Венето" лише в першій половині матчу.

Суперники одразу включилися в боротьбу на повну потужність. При цьому амбіційні новачки Суперліги Паріматч з Тернополя ні в чому не бажали поступатися фавориту та лідеру чемпіонату.

У підсумку першу половину господарі виграли з перевагою лише в три очки. Водночас гості більше і влучніше забивали з середньої відстані, виграли підбирання – 20:18, та більше набирали в швидких проривах – 6:1.

Київ-Баскет

Однак з початку третьої 10-хвилинки хитка рівновага зникла. Кияни потужно почали чверть – 12:0. Упродовж чверті загальна різниця сягала 20 очок. Гості до заключної частини матчу змогли відіграти лише 6.

Кияни знову додали тиску з початку чверті, довівши різницю до 23 очок. Та гості й за таких обставин не збиралися опускати руки. Тернопільці до останнього намагалися врятуватися. Та часу й сил для цього бракувало, тож вдалося лише знову скоротити відставання.

"Київ-Баскет" – "Тернопіль" 90:75 (27:22. 19:21, 30:19, 14:13)

Київ-Баскет: Брендон Янг (17), Мішула (20), Близнюк (22 + 8 підбирань + 5 передач), Джейкобсон (4), Сахнюк (2) - старт; Коренюк (2 + 10 підборів), Сидорук, Крутоус, Павлов (23 + 6 підбирань)

Тернопіль: Боуї (12 + 4 передачі), Кольченко (5 передач), Кальніченко (14 + 8 підбирань), Агафонов (11), Тищенко (2) - старт; Угба (6), Головчик (3), Подковиров (2), Шиманський, Сандул (15 + 5 підбирань), Келхун (10)

Таким чином "Київ-Баскет" продовжив до 13 поєдинків переможну серію в Суперлізі Паріматч. Раніше підопічні Айнарса Багатскіса здобули вольову перемогу в поєдинку проти Будівельника.

Турнірна таблиця

Тернополяни в своєму останньому матчі вирвали вдома в овертаймі перемогу проти Миколаєва.