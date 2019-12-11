"Київ-Баскет" з перемоги почав 2-й етап Кубка Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" впевнено стартував на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

У нідерландському Зволле команда Айнарса Багатскіса в 1-му турі обіграла місцевий "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Рівна гра йшла лише перші п'ять хвилин, поки українські баскетболісти не пiдняли швидкості. Фантастична гра Кейсі Шеппарда, який раз по раз тероризував кільце суперників точними кидками, привела до того, що на велику перерву команди пішли за рахунку 28:41 на нашу користь.

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

У другій половині голландці спробували переламати хід поєдинку, і перед початком четвертої чверті перевага киян становила лише один пункт.

Проте в кінцівці віцечемпіони України продемонстрували чудовий характер і змогли добути таку потрібну перемогу.

Свій матч 2-го туру "Київ-Баскет" проведе 18 грудня вдома проти угорського "Керменда". Початок о 19:00.

"Зволле" (Нідерланди) - "Київ-Баскет" (Україна) - 68:77 (17:17, 11:24, 23:14, 17:22)

Зволле: Схілдер, М. Уокер (7), Дорсі-Уокер (20 + 4 перехоплення), Далман (11), де Пагтер (4 + 6 підборів) - старт; Д. ван Острум (8 + 7 підбирань + 7 передач), Н. ван Острум, Херразі (13), Блейкер (5 + 6 підбирань) Головний

Київ-Баскет: Шепард (24 + 5 підбирань + 4 передачі), Крутоус (2), Близнюк (9 + 6 підборів), Павлов (12 + 6 підбирань), Коренюк (5 – 4 втрати) - старт; К. Хілл (7 + 9 підбирань), Пустозвонов (5), Едвін (2 + 5 передач), Петров (11 + 7 підбирань)

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Київ-Баскет - Ландстеде Хаммерс

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" в 6-му турі в овертаймі обігравши "цмоки-Мінськ" фінішував на першому місці в квартеті F. Ще один український клуб "Дніпро" посів четверту сходинку і вилетів з турніру.

Кияни напередодні гри в Зволле не залишив шансів чинному чемпіону України "Хіміку" в Суперлізі Парі-Матч.

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