"Київ-Баскет" влаштував феєрію у Запоріжжі: результати Суперліги Парі-Матч

Столичний "Київ-Баскет" здобув впевнену виїзну перемогу над "Запоріжжям" у Суперлізі Парі-Матч.

Підопічні Айнарса Багатскіса були сильнішими за суперника на його ж паркеті – 60:93.

Гості з перших же хвилин позначили своє бажання отримати перемогу. Кияни активно пресингували суперника і дуже швидко переходили з оборони в атаку. Вже до першої перерви "Київ-Баскет" прийшов з перевагою в дев'ять очок.

Запоріжжя – Київ-Баскет "Київ-Баскет"

У другій 10-хвилинці господарям вдалося трохи збити стартовий натиск суперника, але в другій половині гри запорожці відверто попливли. У той же час "Київ-Баскет" демонстрував фантастичну ефективність своїх атак. Наприклад, реалізація триочкових досягла до гостей вражаючих 45%.

В результаті столична команда здобула свою сьому перемогу у регулярному чемпіонаті Суперліги Парі-Матч.

БК "Запоріжжя" – "Київ-Баскет" 60:93 (8:17, 20:23, 18:27, 14:26)

"Запоріжжя": Сталлворт (9 + 4 підбирання), Рендольф (0 + 3 передачі), Мироненко (7), Сіммонс (20 + 9 підбирань), Сандул (6) - старт; Титов (8 + 4 передачі), Липовцев (8 + 4 підбирання), Міхєєв, Буц, Німцеві (2).

"Київ-Баскет": Шепард (11 + 5 передач), Крутоус (14 + 5 підбирань), Пустозвонов (11), Хілл (3 + 4 передачі), Коренюк (8 + 8 підборів) - старт; Близнюк (9), Кондраков (8), Павлов (11), Едвін (2 + 5 підбирань), Петров (14 + 7 підбирань), Заєць (2).

У свою чергу у Миколаєві однойменний клуб влаштував справжню зарубу з БК "Одеса".

Невдахою вийшла гостьова команда, яка на останніх секундах програла "корабелам" – 73:69.

У цій зустрічі гості, як і в Запоріжжі, з перших хвилин захопили ініціативу, відірвавшись до початку другої чверті на 10 очок. До середини трихвилинки одесити збільшили перевагу до 14 пунктів.

Однак господарям вдалося повернутися в гру. Підопічні Володимира Чернія поступово "з'їдали" відставання і за три хвилини до фінальної сирени скоротили його до одного пункту. В результаті Квентін Петерсон точними влучаннями приніс перемогу команді з Миколаєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув другу перемогу на другому груповому етапі Кубка Європи ФІБА.

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