"Київ-Баскет" вирвав путівку до чвертьфіналу Кубка України

"Київ-Баскет" зумів відіграти відставання в десять очок після поразки в першому матчі 1/8 фіналу Кубка України проти "Тернополя" та вийти до чвертьфіналу турніру.

Підопічні Дмитра Забірченка непогано розпочали поєдинок, заволодівши лідерством по ходу першої половини першої чверті, але ближче до її закінчення столичній команді вдалося перехопити ініціативу та піти на коротку перерву з чотирьохочковим відривом. Після паузи команди продовжили грати на рівних, не дозволяючи суперникам видати результативну серію, та закінчили першу половину з рахунком 40:35 на користь "Київ-Баскета".

Артем Сліпенчук, який заміняв Айнарса Багатскіса, зумів достукатися до своїх підопічних, що дозволило їм переломити хід двоматчевого протистояння і поступово збільшити відрив від гостей. Столична команда з кожною хвилиною грала все краще і краще, що вилилося в спокійну підсумкову перемогу. Найрезультативнішими баскетболістами в складі господарів стали Олександр Мішула та Майкл Джейкобсон, які набрали по 19 очок.

"Київ-Баскет" – "Тернопіль" 94:72 (23:19, 17:16, 23:16, 31:21)

"Київ-Баскет": Янг (16 + 8 передач), Близнюк (5), Ковальов (6), Джейкобсон (19 + 10 підборів), Коренюк (6) – старт; Мейсі (7 + 4 підбирання + 4 передачі), Сахнюк, Крутоус (2), Павлов (14 + 5 підбирань), Мішула (19).

"Тернопіль": Боуї (18 + 5 передач), Кольченко (5 + 4 підбирання), Кальніченко (2 + 5 підбирань), Агафонов (15), Угба (18 + 12 підборів) – старт; Подковиров (3), Сандул (2 + 6 підборів), Тищенко (2), Калхун (7).

Як повідомляв OBOZREVATEL, усі чемпіонати України з баскетболу будуть призупинені з 23 грудня 2020 року.