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11 березня • оновлено в 21:45
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/ Баскетбол

"Київ-Баскет" вилетів із Кубка Європи ФІБА

1.2т
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Столичний "Київ-Баскет" у матчі-відповіді чвертьфіналу Кубка Європи ФІБА програв у Туреччині місцевій "Каршіяці" 67:88 і вилетів із турніру.

Каршіяка - Київ-Баскет

Каршіяка - Київ-Баскет

ФІБА

Після поразки в першому матчі 71:89, підопічним Айнарса Багатскіса необхідно було здійснювати диво, і їм це зробити не вдалося, незважаючи на те, що українці з перших хвилин кинулися відіграватися. Завдяки точним триочковим Сергія Павлова і Марека Классена столична команда рвонула 16:7. Однак це виявилося максимумом, на що вистачило українців.

Каршіяка - Київ-Баскет

Каршіяка - Київ-Баскет

ФІБА

Цілковитий провал в обороні призвiв до того, що турки змогли організувати нищівний спурт 19:4. Як не намагався Багатскіс тайм-аутами повернути ініціативу своїм хлопцям, жодного ефекту це не дало.

На другій хвилині другої чверті "Каршіяка" вийшла вперед і більше лідерство не віддавала. Господарі впевнено тримали необхідний рахунок, включаючи швидкості, коли це було необхідно.

Каршіяка - Київ-Баскет

Каршіяка - Київ-Баскет

ФІБА

У заключній чверті "Київ-Баскет" зовсім опустив руки, програвши з різницею в 21 очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" 5 лютого програв заключний матч другого групового етапу Кубка Європи ФІБА проти "Вентспілса" і вийшов до чвертьфіналу з другого місця. Зустріч 3-го туру між цими командами завершилася непростою перемогою "Київ-Баскета" (81:78).

Відзначимо, що в 2-му турі віцечемпіони України здобули драматичну перемогу, обігравши в Києві "Керменд" – 80:78. Повторний поєдинок 5-го туру в Угорщині завершився успіхом господарів (96:74).

У 1-му турі українці в ніндерландському Зволле були сильнішими за "Ландстеде Хаммерс" – 77:68. Матч 4-го туру між цими командами завершився також перемогою "Київ-Баскета" (89:76).

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Туреччина
Тег
Київ-Баскет
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