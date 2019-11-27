"Київ-Баскет" виграв груповий етап у Кубку Європи ФІБА

"Київ-Баскет" у завершальному, 6-му турі першого групового етапу Кубка Європи ФІБА зміг здобути гостьову перемогу над білоруським "Цмокi-Мінськ" і виграв групу F.

Поєдинок на паркеті "Falcon Club" закінчився в овертаймі з рахунком 84:92.

СУПЕРНИКИ "КИЇВ-БАСКЕТА" НА ДРУГОМУ ЕТАПІ: "Керменд" (Угорщина)

"Зволле" (Нідерланди)

"Вентспілс" (Латвія)

Столичні гравці ще в попередньому турі позитивно вирішили всі питання виходу до другого раунду і перемога в Мінську була потрібна, щоб посісти 1-е місце в групі, а також для допомоги "Дніпру". Успіх підопічних Айнарса Багатскіса водночас із перемогою дніпрян виводив другий український клуб також у наступний етап.

Однак уже з перших хвилин гра пішла не за сценарієм віцечемпіонів України. Швидкі та агресивні мінчани раз у раз проривали оборону гостя, поступово нарощуючи перевагу.

Наприкінці третьої чверті "Київ-Баскет" вперше у матчі зміг на одне очко вирватися вперед, проте суперики швидко повернули status qvo. Справжній трилер трапився в 4-й чверті. Поступаючись по ходу відрізка 10 хвилин, кияни зрівняли рахунок і могли на останній секунді вирвати перемогу, проте кидок Близнюка прийняла на себе дужка кільця.

Зустріч перейшла в овертайм, де більше сил виявилося у наших баскетболістів.

"Цмокi-Мінськ" – "Київ-Баскет" 84:92 ОТ (14:11, 21:17, 18:23, 24:26, 7:15)

Цмокi-Мінськ: Мірковіч (8+8 передач +5 втрат), Рогозенко, Лютич (11), Салаш (17), Веремеєнко (8+5 підбирань) – старт; Белянков (2+5 підбирань), Гаврилович (15+9 підбирань), Тростінецький (13), Лоуері (10+6 підбирань +6 передач), Пустогвар.

Київ-Баскет: Едвін (0+2 передачі), Шепард (13+4 передачі), Близнюк (13+6 передач +3 перехоплення), Петров (20+6 підбирань +4 передачі), Коренюк (10+7 підбирань) – старт; Гілл (11), Пустозвонов (21), Крутоус, Павлов (4), Кондраков.

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

Цмокi-Мінськ – Київ-Баскет

У паралельному матчі "Дніпро" не зміг обіграти "Левскі". Розгромна поразка на паркеті ДС "Шинник" (61:83) позбавила змоги підопічних Дениса Журавльова продовжити виступ у турнірі.

Українські баскетболісти поступалися своїм опонентам на всіх ділянках паркету, і після перерви "палали" 20 очок. Зробивши ривок у третій чверті 11:4 українці спробували переламати перебіг поєдинку, проте максимум, що їм вдалося зробити, це локально виграти 10-хвилинку – 14:9.

"Дніпро" (Україна) – "Левскі" (Болгарія) – 61:83 (12:24, 19:27, 14:9, 16:23)

Дніпро: Дугат (7+7 передач), Сизов (5), Закурдаєв (3), Тимофієнко (12+5 підбирань), Корнієнко (5+8 підбирань) – старт; Чумаков (2), Шундель (4+3 перехоплення), Бондарчук (2), Санон (9), Фесенко, Коломойський (7), Глєбов (5 – 5 втрат)

Левскі: Веліков (9+5 підбирань +7 передач), Петков (14), Мінчев (19+6 підбирань), Чітем (19+7 підбирань), Р. Райт (4 – 4 втрати) – старт; Амарді (9+6 підбирань), Б. Янг (7+8 передач +4 перехоплення), Джайлз Сміт (2+2 блокшоти), Леков

Дніпро – Левскі ФІБА

Дніпро – Левскі ФІБА

Дніпро – Левскі ФІБА

Дніпро – Левскі ФІБА

Дніпро – Левскі ФІБА

Дніпро –Левскі ФІБА

Новини Визначилися всі чвертьфіналісти Кубка України з баскетболу

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Дніпро" здобув важливу перемогу над столичним "Київ-Баскет" у 4-му турі Кубка Європи ФІБА. Зустріч на паркеті СК "Шинник" завершилася з рахунком 79:76.

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