"Київ-Баскет" відіграв -16 і вийшов у фінал чотирьох Кубка України

Столичний "Київ-Баскет" розгромив в гостях МБК "Миколаїв" (98:78) у другому матчі 1/4 фіналу Кубка України і вийшов у фінал чотирьох.

У СК "Надія" підопічні Айнарса Багатскіса змогли відіграти 16 очок, програних в першій зустрічі тиждень тому.

Гості з перших хвилин захопили ініціативу, повністю домінуючи на всіх метрах паркеті. У гостей феєрив Марек Классен, який відмінно роздавав точні передачі, і демонстрував чудове бачення майданчика. "Миколаїв" ніяк не міг впоратися з мандражем, раз по раз допускаючи непотрібні втрати.

Кияни просто випалювали в захисті, демонструючи неймовірну дисципліну, краще рухаючи м'яч і допрацьовує до кінця кожен епізод.

Гра була зроблена вже в третій чверті, коли розрив між командами становив -20. Після цього віцечемпіони України впевнено довели зустріч до потрібного результату.

МБК "Миколаїв" - "Київ-Баскет" 78:98 (16:28, 26:25, 18:29, 18:16)

Миколаїв: Зотов (14 + 9 підбирань + 3 перехоплення + 4 втрати), Пітерсон (33 + 6 підбирань + 5 втрат), Луценко (10 + 4 підбирання + 4 втрати), Давидюк, Брістол (7 + 5 підборів) - старт; Юрченко, Приймак (11 + 6 підбирань), Адедіран (2), Хохоник (1)

Київ-Баскет: Шепард (18 + 4 передачі), Близнюк (15 + 10 підбирань + 7 передач + 3 перехоплення), Пустозвонов (22 + 7 підбирань), Хілл (7), Коренюк (5) - старт; Классен (3 + 6 передач), Кондраков, Крутоус, Павлов (12 + 5 підбирань), Петров (16 + 7 підбирань + 3 перехоплення + 3 блок-шота).

Ще два поєдинки цієї стадії пройдуть у неділю, 5 січня. О 14:00 "Запоріжжя" буде битися з "Дніпром", а "Тернопіль" вирушить в Южний в гості до "Хіміку".

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" добув дві перемоги на старті другого групового турніру в Кубку Європи ФІБА.

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