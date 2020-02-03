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3 лютого • оновлено в 19:15
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"Київ-Баскет" – "Вентспілс": купити квитки на битву за перемогу в групі Кубка Європи

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Один з лідерів Суперліги Парі-Матч "Київ-Баскет" у середу, 6 лютого, проведе заключну гру другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

У столичному Палаці спорту команда Айнарса Багатскіса битиметься з прямим конкурентом в боротьбі за першу сходинку квартету К латвійським "Вентспілсом". Початок зустрічі – о 19:00.

Вболівальники, які хочуть підтримати "жовто-чорних" на трибунах арени, можуть придбати квитки на сайті esport.in.ua. Тікети доступний в цінових категоріях 120, 200 і 600 гривень.

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Відзначимо, що "Київ-Баскет" і "Вентспілс" набрали по дев'ять очок, тому для того, щоб зайняти першу сходинку в групі, українців влаштує перемога з будь-яким рахунком. Це дозволить киянам уникнути в чвертьфіналі зустрічі з головним фаворитом турніру турецькою "Каршіякою".

"Київ-Баскет" – "Вентспілс": купити квитки на битву за перемогу в групі Кубка Європи

Примітно, що в першому колі "Київ-Баскет" здобув над латишами виїзну перемогу – 78:81.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві відбувся грандіозний Матч зірок Суперліги Парі-Матч, під час якого баскетболіст "Київ-Баскета" Максим Пустозвонов зробив романтичний вчинок.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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