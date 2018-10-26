"Київ-Баскет" у божевільному стилі обіграв "Дніпро" у Суперлізі Парі-Матч

"Київ-Баскет" у неймовірному поєдинку проти "Дніпра" здобув другу поспіль виїзну перемогу в Суперлізі Парі-Матч. Підопічні Євгена Мурзіна в фантастичній за драматизмом грі виявилися сильнішими з рахунком 86:93.

Перша чверть запам'яталася неймовірною грою двох суперкоманд. Незважаючи на важкий календар у зв'язку з іграми в Кубку Європи ФІБА "Дніпро" не відставав від більш свіжого "Київ-Баскета", але боротьба на рівних тривала недовго. Під кінець першої десятихвилинки Моріс Крік приніс столичній команді 11 очок поспіль і фактично став автором гандикапу гостей у 6 балів.

Початок другої чверті віце-чемпіон України відверто провалив, відпустивши киян далеко вперед. Підопічні Євгена Мурзіна не просто зберегли перевагу, а й зуміли наростити її. У підсумку "Київ-Баскет" пішов на перерву з солідним відривом від господарів в 11 очок.

ФБУ

15 хвилин вистачило Денису Журавльову, щоб скорегувати дії своїх підопічних на паркеті і налаштувати їх. "Дніпро" успішно увійшов у гру в третій чверті, повернувши інтригу в протистояння. Однією з ключових фігур у складі віце-чемпіона України став Тимофієнко. В результаті одна далека атака відділяла господарів від "Київ-Баскета" перед заключною десятихвилинкою.

Кінцівка поєдинку видалася напруженою для обох команд. Дніпряни зрівняли рахунок, змусивши столичний клуб починати все спочатку. Тут на виручку киянам знову прийшов Моріс Крік, який допоміг своїй команді відірватися від суперника. "Дніпро" через втому не зміг відібрати перемогу у столичних гостей.

"Дніпро" - "Київ-Баскет" 86:93 (19:25, 20:25, 25:17, 22:26)

"Дніпро": Кожем'якін (8), Закурдаєв (9), Сизов (8), Тимофієнко (36+6 підбирань), Кушніров (7+5 підбирань) - старт; Ревзін (16+5 підбирань +6 передач +3 перехоплення +5 втрат), Натяжко (2), Шундель, Прокопенко, Бондарчук.

"Київ-Баскет": Горобченко (0+4 передачі), Луценко (15+7 передач +4 втрати), Крутоус (19+5 передач), Мангано (24+9 підбирань +3 перехоплення +4 втрати), Сандул (6) - старт; Крік (22+10 передач +4 перехоплення), Челован (4), Носков (2+5 підбирань), Петров (1+8 підбирань +5 втрат).

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" здобув історичну перемогу в Суперлізі Парі-Матч.