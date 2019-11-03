"Київ-Баскет" – "Цмокі": купити квитки на мегаматч Кубка Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" у вівторок, 5 листопада, проведе грандіозний матч групового етапу Кубка Європи ФІБА.

На паркеті Палацу спорту підопічні Айнарса Багатскіса приймуть основного конкурента в битві за першу позицію в квартеті – білоруський "Цмокі" з Мінська. Початок гри – о 19:00. При цьому організатори обіцяють яскраву шоу-програму для вболівальників.

"Київ-Баскет" в грі з "Левські" ФІБА

Всі, хто хоче підтримати українську команду, можуть придбати квитки в касах арени, а також завдяки онлайн-продажу на сайтах esport.in.ua і kiev.ticketsbox.com. Тікети доступні в цінових категоріях 80, 120, 200 і 600 гривень.

Крім того, квитки можна виграти в розіграші, який Федерація баскетболу України проводить в Instagram.

Відзначимо, що "Київ-Баскет" і "Цмокі" ділять перше місце в групі F. Обидві команди мають в активі по дві перемоги (над "Дніпром" і "Левські"). Таким чином, битва в Києві може визначити не тільки лідера квартету, а й майбутнього переможця цієї стадії.

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