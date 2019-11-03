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3 листопада • оновлено в 13:40
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"Київ-Баскет" – "Цмокі": купити квитки на мегаматч Кубка Європи ФІБА

1.1т Читати матеріал російською

Столичний "Київ-Баскет" у вівторок, 5 листопада, проведе грандіозний матч групового етапу Кубка Європи ФІБА.

На паркеті Палацу спорту підопічні Айнарса Багатскіса приймуть основного конкурента в битві за першу позицію в квартеті – білоруський "Цмокі" з Мінська. Початок гри – о 19:00. При цьому організатори обіцяють яскраву шоу-програму для вболівальників.

"Київ-Баскет" в грі з "Левські"

"Київ-Баскет" в грі з "Левські"

ФІБА

Всі, хто хоче підтримати українську команду, можуть придбати квитки в касах арени, а також завдяки онлайн-продажу на сайтах esport.in.ua і kiev.ticketsbox.com. Тікети доступні в цінових категоріях 80, 120, 200 і 600 гривень.

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Крім того, квитки можна виграти в розіграші, який Федерація баскетболу України проводить в Instagram.

@kyivbasket продолжает свій шлях в @ fibaeuropecup💥 Віце-чемпіон України прійматіме діючого чемпіона Беларуси @tsmokiminsk 🔥 І на цею Поєдинок, Який состоится 05 листопада, ми розігруємо квіточкі🤪 Правила Надзвичайно Прості: 1. Ті маєш буті підпісанім на нашу сторінку✅ 2. лайкнути цею пост✅ 3. та відмітіті одного, з Яким хочеш відвідаті матч, у коментарях✅ переможців буде 3-є, КОЖЕН з них получит по 2 квитка для себе та друга🔥 матч состоится у Києві в палаці Спорту, початок о 19:00 💪🏻 Бажаємо всім успіху, результати у понеділок ввечері💪🏻 #ukrbasket #fbu

Публікація від Федерація баскетболу України (@fbu_official)

Відзначимо, що "Київ-Баскет" і "Цмокі" ділять перше місце в групі F. Обидві команди мають в активі по дві перемоги (над "Дніпром" і "Левські"). Таким чином, битва в Києві може визначити не тільки лідера квартету, а й майбутнього переможця цієї стадії.

"Київ-Баскет" – "Цмокі": купити квитки на мегаматч Кубка Європи ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, українка Аліна Ягупова провела феноменальний матч в жіночій Євролізі.

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Тема
Кубок Європи ФІБА
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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