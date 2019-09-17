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17 вересня • оновлено в 23:45
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Історичний матч "Київ-Баскета" в Лізі чемпіонів завершився унікальним результатом

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Київський баскетбольний клуб "Київ-Баскет" втратив перемогу у виїзному першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА.

Київ-Баскет

Київ-Баскет

ФІБА

В Австрії підопічні Айнарса Багатскіса, якi вперше в своє історії зіграли в цьому турнірі, в напруженій боротьбі звели внічию поєдинок проти австрійського "Капфенбергу". Табло зафіксувало вкрай рідкісний для баскетболу нічийний рахунок - 66:66.

Київ-Баскет

Київ-Баскет

ФІБА

Весь поєдинок баскетболісти обох команд демонстрували відмінну гру в нападі. У третій чверті австрійці організували потужний ривок 9:0, повівши в рахунку 44:35.

Київ-Баскет

Київ-Баскет

ФІБА

У цей момент кияни продемонстрували свою волю до перемоги і змогли не тільки повернутися в матч, але і вийти вперед. Четверта десятихвилинка стала справжньою битвою нервів, де жоден із клубів не зміг вирвати перемогу.

Київ-Баскет

Київ-Баскет

ФІБА

Капфенберг Буллс (Австрія) – Київ-Баскет (Україна) – 66:66 (22:19, 13:16, 17:13, 14:18)

17 вересня 2019 року. Капфенберг. "Вальферсамхалле"

Капфенберг Буллс: Вуйошевіч (31 + 5 підбирань + 3 перехоплення), Шріттвізер (3), Джеремі Джонс (6 + 5 перехоплень – 4 втрати), Мошик (3 + 5 підбирань), Брекстон (6) – старт; Гамбс (6), Хан (5), Стегняіч (2), Сарл (4 + 6 підбирань + 2 блок-шоти)

Київ-Баскет: Шеферд (14 – 6 втрат), Крутоус (5), Пустозвонов (6 + 5 підборів), К. Хілл (11 + 6 підбирань), Сандул (5 + 7 підборів) – старт; Едвін (13 – 5 втрат), Тищенко, Петров (3 + 5 підбирань), О. Джексон (5), Отверченко (4)

Зустріч у відповідь відбудеться 20 вересня в київському Палаці спорту. Початок о 19:00.

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Місце
Австрія
Тег
Київ-Баскет
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