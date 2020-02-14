Головна Новини
14 лютого • оновлено в 21:17
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Баскетбол

"Київ-Баскет" розгромив лідера: результати Суперліги Парі-Матч 14 лютого

509
Читати матеріал російською

У п'ятницю відбулися два матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч з баскетболу, в яких "Київ-Баскет" розгромив "Прометей", а "Черкаські Мавпи" мінімально поступилися "Запоріжжю".

Віцечемпіони минулого сезону - гравці "Київ-Баскета" - досить швидко впоралися з одним з конкурентів на медалі нинішнього сезону.

"Київ-Баскет" - "Прометей"

"Київ-Баскет" - "Прометей"

ФБУ

Поєдинок столичного клубу і "Прометея" обіцяв інтригу, яка підігрівалася латвійським протистоянням двох головних тренерів команд - Айнарс Багатскіс проти Карліса Муйжнієкса.

Новини
Збірна України з баскетболи проведе відкрите тренування

Однак гості не склали конкуренції киянам, програвши всі чверті, за виключенням останньої: результат зустрічі був очевидний задовго до її закінчення. Перемога "Київ-Баскета" - 82:63.

"Київ-Баскет" - "Прометей" 82:63 (21:19 22:14 26:14, 13:16)

"Київ-Баскет": Шепард (13), Близнюк (10 + 6 підбирань + 5 передач), Пустозвонов (7), Павлов (6 + 6 підбирань), Коренюк (8 + 8 підборів + 3 блок-шоти) - старт; Классен (14 + 6 передач), Хілл (12), Крутоус (7), Петров (5 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Заєць.

"Прометей": Лукашов (9 + 4 передачі), Едвін (4 + 7 підбирань), Мальчевський (3), Конате (7 + 5 підборів), Майерс (10) - старт; Крик (10), Міллер (8 + 8 підборів + 2 блок-шота), Сидоров (8), Отверченко (4), Кривцов, Місяць.

У Черкасах все виявилося набагато закрученіше. Тут також зустрічалися сусіди по турнірній таблиці - "Мавпи" до звітного матчу займали 6-е місце, а запорожці - 7-е.

Початок зустрічі, здавалося б, не віщував ніякої інтриги: гості з перших секунд пішли у відрив, і перша чверть пройшла під знаком повного домінування підопічних Валерія Плеханова. Перевага "Запоріжжя" досягала 16 очок, і все ж "Мавпи" знайшли в собі сили виправити стан справ.

Новини
Збірна України з баскетболи проведе відкрите тренування

До останньої чверті команди підійшли практично на рівних, і глядачі стали свідками захоплюючої погоні. Хаджіфейзовіч за 14 секунд до кінця матчу закинув феноменальний триочковий, скоротивши відставання всього до 1 бала. Після цього послідувала низка штрафних кидків у виконанні обох команд. Перемога все ж дісталася "Запоріжжю" - 92:89, яке, до речі, обіграло команду з Черкас в третій раз в сезоні.

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя"

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя"

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя" 89:92 (20:27, 25:23, 19:17, 25:25)

"Черкаські Мавпи": Ейрінгтон (9 + 8 передач + 3 перехоплення), Попов (2 + 5 передач), Бєліков (8), Райт (12 + 12 підбирань + 5 передач), Скапінцев (5) - старт; Хаджіфейзовіч (24 + 5 підбирань), Конєв (10 + 3 блок-шота), Кобець (10), Ткаченко (9 + 3 блок-шота), Сергєєв.

"Запоріжжя": Сталлворт (13 + 6 передач), Рендольф (27 + 7 підбирань + 6 передач), Мироненко (6), Шевченко (8), Преслі (19 + 7 підбирань) - старт; Липовцев (9 + 2 блок-шота), Кожем'якін (6), Сандул (4), Титов, Німцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Хімік" в драматичному матчі Суперліги обіграв "Миколаїв".

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Суперліга" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Суперліга
Місце
Україна Черкаси
Теги
БК Прометей Київ-Баскет БК Запоріжжя БК Черкаські Мавпи
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Питтсбург Пингвинз
VS
Монреаль Канадиенс
Победа Питтсбурга в основное время
1.88 Сделать ставку
Коламбус Блю Джекетс
VS
Нью-Йорк Рейнджерс
Победа Нью-Йорка с нулевой форой
2.08 Сделать ставку
Каролина Харрикейнз
VS
Нью-Джерси Дэвилз
Победа Нью-Джерси с форой в +1,0 шайбы
1.93 Сделать ставку
Виннипег Джетс
VS
Сан-Хосе Шаркс
Победа Виннипега в основное время
2,07 Сделать ставку
Лион
VS
Страсбур
Победа хозяев
1.74 Сделать ставку
Прима
VS
Хорн
Украинец финиширует выше немца
2.3 Сделать ставку
Барселона
VS
Хетафе
Обе команды забьют
1.88 Сделать ставку
Аталанта
VS
Рома
Обе команды забьют
1.42 Сделать ставку
Болонья
VS
Дженоа
Ничья
3.64 Сделать ставку
Мехелен
VS
Андерлехт
Победа гостей
2.475 Сделать ставку