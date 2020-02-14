"Київ-Баскет" розгромив лідера: результати Суперліги Парі-Матч 14 лютого

У п'ятницю відбулися два матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч з баскетболу, в яких "Київ-Баскет" розгромив "Прометей", а "Черкаські Мавпи" мінімально поступилися "Запоріжжю".

Віцечемпіони минулого сезону - гравці "Київ-Баскета" - досить швидко впоралися з одним з конкурентів на медалі нинішнього сезону.

"Київ-Баскет" - "Прометей" ФБУ

Поєдинок столичного клубу і "Прометея" обіцяв інтригу, яка підігрівалася латвійським протистоянням двох головних тренерів команд - Айнарс Багатскіс проти Карліса Муйжнієкса.

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Однак гості не склали конкуренції киянам, програвши всі чверті, за виключенням останньої: результат зустрічі був очевидний задовго до її закінчення. Перемога "Київ-Баскета" - 82:63.

"Київ-Баскет" - "Прометей" 82:63 (21:19 22:14 26:14, 13:16)

"Київ-Баскет": Шепард (13), Близнюк (10 + 6 підбирань + 5 передач), Пустозвонов (7), Павлов (6 + 6 підбирань), Коренюк (8 + 8 підборів + 3 блок-шоти) - старт; Классен (14 + 6 передач), Хілл (12), Крутоус (7), Петров (5 + 6 підбирань + 3 перехоплення), Заєць.

"Прометей": Лукашов (9 + 4 передачі), Едвін (4 + 7 підбирань), Мальчевський (3), Конате (7 + 5 підборів), Майерс (10) - старт; Крик (10), Міллер (8 + 8 підборів + 2 блок-шота), Сидоров (8), Отверченко (4), Кривцов, Місяць.

У Черкасах все виявилося набагато закрученіше. Тут також зустрічалися сусіди по турнірній таблиці - "Мавпи" до звітного матчу займали 6-е місце, а запорожці - 7-е.

Початок зустрічі, здавалося б, не віщував ніякої інтриги: гості з перших секунд пішли у відрив, і перша чверть пройшла під знаком повного домінування підопічних Валерія Плеханова. Перевага "Запоріжжя" досягала 16 очок, і все ж "Мавпи" знайшли в собі сили виправити стан справ.

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До останньої чверті команди підійшли практично на рівних, і глядачі стали свідками захоплюючої погоні. Хаджіфейзовіч за 14 секунд до кінця матчу закинув феноменальний триочковий, скоротивши відставання всього до 1 бала. Після цього послідувала низка штрафних кидків у виконанні обох команд. Перемога все ж дісталася "Запоріжжю" - 92:89, яке, до речі, обіграло команду з Черкас в третій раз в сезоні.

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя"

"Черкаські Мавпи" - "Запоріжжя" 89:92 (20:27, 25:23, 19:17, 25:25)

"Черкаські Мавпи": Ейрінгтон (9 + 8 передач + 3 перехоплення), Попов (2 + 5 передач), Бєліков (8), Райт (12 + 12 підбирань + 5 передач), Скапінцев (5) - старт; Хаджіфейзовіч (24 + 5 підбирань), Конєв (10 + 3 блок-шота), Кобець (10), Ткаченко (9 + 3 блок-шота), Сергєєв.

"Запоріжжя": Сталлворт (13 + 6 передач), Рендольф (27 + 7 підбирань + 6 передач), Мироненко (6), Шевченко (8), Преслі (19 + 7 підбирань) - старт; Липовцев (9 + 2 блок-шота), Кожем'якін (6), Сандул (4), Титов, Німцеві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "Хімік" в драматичному матчі Суперліги обіграв "Миколаїв".

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