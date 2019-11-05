"Київ-Баскет" програв ключовий матч у Кубку Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" зазнав поразки від білоруського "Цмоки-Мінськ" у найважливішому матчі групового турніру Кубка Європи ФІБА.

Команда Айнарса Багатскіса на паркеті київського Палацу спорту з рахунком 74:99 поступилася прямому конкуренту в боротьбі за перемогу в групі F.

Гості з перших хвилин захопили ініціативу і не відпускали її до фінальної сирени. Мінські баскетболісти повністю домінували під кільцями, легко набираючи очки "в фарбі". Вони легко забирали підбирання і без серйозного опору продавлювали наших центрових. Було видно, що індивідуальна майстерність білорусів значно вища, ніж у українських гравців.

Після перших трьох чвертей рахунок був уже 51:76. У заключній десятихвилинці на паркеті був уже другий склад "Цмоки", але навіть це не дозволило київським баскетболістам хоч трохи скоротити відставання.

Регулярний чемпіонат. 3-й тур. Група F

"Київ-Баскет" (Україна) - "Цмоки-Мінськ" (Білорусь) - 74:99 (19:32, 14:20, 19:25, 22:22)

5 жовтня 2019 року. Київ. Палац спорту

Київ-Баскет: Шеферд (19+6 передач), Близнюк (12+3 перехоплення), К. Хілл (12), Павлов (9+6 підбирань), Петров (4+7 підбирань) – старт; Сандул, Заєць, Кондраков (6), Крутоус (2), Пустозвонов (6), Едвін (4)

Цмоки-Мінськ: Мірковіч (11+6 підбирань), Барнетт (19+6 підбирань +5 передач), В. Лютич (6), Веремеєнко (2+10 підборів +5 передач – 4 втрати), Салаш (16+5 підбирань ) – старт; М. Лютич, Р. Лоурі (12+5 передач), Беленко (5), Стабровський (3), Рогоженко, Гаврилович (25)

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Київ-Баскет - Цмоки-Мінськ ФІБА

Як повідомляв OBOZREVATEL, у першому турі Кубка Європи ФІБА "Київ-Баскет" обіграв співвітчизників з однойменного клубу з Дніпра (95:88), а в другому, київські баскетболісти на виїзді здолали "Левскі" (83:76).

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