"Київ-Баскет" програв "Дніпру" в скандальній грі Суперліги Парі-Матч

"Київ-Баскет" програв "Дніпру" в заключній грі року в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч. Поєдинок на паркеті ДС "Венето" завершився з рахунком 81:86.

У першій чверті на майданчику точилася напружена боротьба, де жодна з команд не могла відірватися в рахунку більш ніж на 5 очок. У другій десятихвилинці все яскравіше стало позначатися перевага "Дніпра", який завдяки точним діям під кільцями, почав йти у відрив.

Кульмінація настала в 4-й десятихвилинці, коли кияни зробили ривок 7:2 і нівелювали все відставання. Але перелому не сталося. "Дніпро" накрутив темп, і не дивлячись на те, що останні секунди стали справжньою грою нервів, гості святкували перемогу.

Відзначимо, що матч ознаменувався сутичкою уболівальників на початку третьої чверті і був призупинений на деякий час. Причиною став конфлікт фанатів. Ультрас з Дніпра весь матч кричали: "Київ-Баскет" це "Будівельник", а потім зірвали плакати з сектора київських глядачів.

Кияни почали скандувати: "Нах**" Дніпро", після чого на паркеті почалася невелика штовханина. З часом зустріч продовжився, а банери "Київ-Баскета" були повернуті на місце.

"Київ-Баскет" - "Дніпро" 81:86 (18:23, 20:18, 16:18, 27:27)

Київ-Баскет: Шепард (22 + 5 передач + 2 блок-шота), Близнюк (8 + 6 підборів + 4 передачі), Хілл (10), Павлов (4 + 5 підборів), Коренюк (4) - старт; Едвін (13 + 5 підбирань), Петров (11 + 5 передач), Пустозвонов (6), Крутоус (3), Кондраков.

Дніпро: Дугат (13 + 7 передач), Закурдаев (8 + 6 підборів), Глєбов (9), Тимофієнко (12 + 6 підбирань), Фесенко (28 + 10 підбирань + 3 блок-шота + 7 втрат) - старт; Сизов (8 + 6 підборів + 5 передач), Корнієнко (4 + 2 блок-шота), Шундель (4), Чумаков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч цих команд в національній першості пройшла на домашньому майданчику команди Дениса Журавльов. Неймовірний баззер у виконанні бігмена киян і збірної України В'ячеслава Петрова приніс "Київ-Баскет" ефектну перемогу:

Національна баскетбольна першість відновитися вже після нового року. 9 січня БК "Одеса" прийме "Дніпро", а "Харківські Соколи" відправляться в гості до "Хіміка".

Нагадаємо, що в попереднiй матч-день 22 грудня в Запоріжжі місцевий клуб сенсаційно обіграв "Черкаські Мавпи" (85:80), "Київ-Баскет" обіграв в гостях лідера першості "Прометей" (88:74), а "Миколаїв" поступився будинки "Хіміку" (74:72).

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