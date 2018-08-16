"Київ-Баскет" почав підготовку до сезону

16 серпня головний тренер Київ-Баскета Євген Мурзін провів перше тренування нової команди, що розпочала підготовку до прийдешнього сезону. Фактично, саме ця команда, яка змагатиметься у чоловічій Суперлізі, є вершиною клубної піраміди "Київ-Баскета".

На першому тренуванні у розпорядженні Євгена Мурзіна була обмежена кількість виконавців – Носков, Луценко, Челован, Горобченко, Бондаренко, Лукінський. 17 серпня до них приєднаються Сандул і Крутоус. Фактично, вже і з цими майстрами можна йти у бій, але процес формування не завершений, баскетбольна заявка передбачає 12 позицій для гравців.

До першого вересня до Києва прибудуть два американці Моріс Крік і Грег Мангано, з якими укладено контракти. Тоді вже Мурзін робитиме акцент на командне злагодження. А на першому тренуванні він запропонував хлопцям гру у футзал, ще й сам зіграв із ними разом зі своїм асистентом Олександром Лохманчуком і тренером команди Вищої ліги Максимом Балашовим.

Піднявши настрій завдяки забитим голам, хлопці завершили тренувальний процес у тренажерній залі.

"Почали підготовку не повним складом, до першого вересня до нас приєднаються легіонери. До 19-го серпня тренування матимуть втягувальний характер, працюватимемо раз на день у "Меридіані". Підтягуємо хлопцям функціональний стан, знайомимося ближче, спілкуємося. З 20-го по 30-те серпня у нас заплановані навчально-тренувальні збори в Івано-Франківську. Там закладатимемо базу на сезон", - прокоментував ситуацію Мурзін.

Раніше "Київ-Баскет" представив головних зірок нового сезону Суперліги Парі-Матч.