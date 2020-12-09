"Київ-Баскет" переміг "Черкаських Мавп" у Суперлізі Паріматч

У середу, 9 грудня, у чемпіонаті України з баскетболу відбувся єдиний поєдинок у Суперлізі Паріматч.

Після перемоги над Тернополем у Кубку України лідер сезону "Київ-Баскет" приймав аутсайдера "Черкаських Мавп" у другому матчі за три дні. Водночас столичний колектив залишився не тільки без головного тренера Айнарса Багатскіса, який хворіє на "ковід", а й без трьох ключових гравців — Богдана Близнюка, Павла Крутоуса та Владислава Коренюка, які знову здали позитивні тести на коронавірус.

Незважаючи на втрати, кияни впевнено розпочали матч, отримавши перевагу на старті гри, але Мавпи, які приїхали до столиці в максимально бойовому складі, відповіли не менш потужно. Програвши першу чверть "-4", гості впевнено забрали другу десятихвилинку.

Черкасці тиснули на суперника через трисекундну, набравши 36 із 45 командних очок саме з фарби. Командна робота киян розвалилася, а тріо Конєва, Райта, Скапінцева продовжило навантажувати захист суперника під кільцем. Як підсумок, на велику перерву за двозначної переваги пішли вже черкасці — 45:35.

У дебюті другої половини матчу "Київ-Баскет" відповів своїм ривком 17:7. Влучні дальні від Мішули та Ковальова дали змогу господарям позбутися відставання, але втриматися на рівному рахунку до кінця третьої чверті команді Артема Сліпенчука не вдалося. Тепер уже "Мавпи" знайшли свої дальні атаки — відзначилися Попов і Конєв — і пішли на останню перерву за "+5".

Як виявилось, останнє слово в цьому матчі було за господарями. Кияни знайшли сили для агресивного захисту в четвертій чверті. Якісна робота та енергія на своїй половині майданчику трансформувалися для команди Сліпенчука у впевненість на половині суперника. Дуже вчасно про свій дальній кидок пригадав Мішула, який усі свої 19 очок набрав у другій половині, зокрема у четвертій чверті, а індивідуальна робота Янга лише закріпила перевагу "Київ-Баскета".

Остання чверть проходила під диктування господарів, які, попри втрату трьох провідних гравців, виграли її 27:10 і зуміли переломити хід гри, здобувши десяту перемогу поспіль - 88:76.

Найкращим гравцем матчу став Олександр Мішула, чиє соло в атаці після великої перерви стало ключовим у грі.

"Київ-Баскет" наступний свій матч зіграє в п’ятницю, 11 грудня, проти Миколаєва, а "Мавпи" того ж дня на виїзді протистоятимуть Тернополю.

"Київ-Баскет" – "Черкаські Мавпи" 88:76 (19:15, 16:30, 26:21, 27:10)

"Київ-Баскет": Янг (17 + 5 підбирань + 5 передач), Мішула (19), Ковальов (13), Джейкобсон (16 + 7 підбирань), Сахнюк (4) - старт; Мейсі (7 + 4 підбирання + 5 передач), Сидорук (4), Павлов (8).

"Мавпи": Кемерон Джонс (7 + 6 підборів + 7 передач), Попов (6), Конєв (18), Хаджіфейзовіч (4), Скапінцев (15 + 8 підбирань) - старт; Ткаченко (10 + 5 підбирань), Бондаренко (2), Райт (14 + 6 підбирань + 4 передачі), Отверченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України (ФБУ) призупинить розіграш усіх чемпіонатів країни на період із 23 грудня 2020 року до 10 січня 2021 року.