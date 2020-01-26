"Київ-Баскет" переміг чемпіона Суперліги Парі-Матч: результати 26 січня

У чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч у неділю, 26 січня, проходять чергові поєдинки регулярного сезону.

Чемпіон України "Хімік" на паркеті ФСК "Олімп" в Южному поступився "Київ-Баскету" (88:83), а "Дніпро" вдома був сильнішим за "Запоріжжя" (92:64), а "Черкаські Мавпи" в напруженому поєдинку здолали БК "Одесу" (69:65).

Господарі огидно стартували, пропустивши ривок 5:19, але завдяки відмінному захисту - чи не єдиним баскетболістом, з яким южненцям не вдавалося справлятися в середині матчу, був Владислав Коренюк, а в третій чверті, здавалося, і зовсім переломили хід бою. Багато що для цього зробив Кирило Марченко: в середині третьої десятихвилинки він приніс команді сім балів поспіль, і після його влучень "Хімік" отримав перевагу "+6", максимальний для підопічних Степанівського в основний час.

Втім, на всю зустріч запала лідерів "їжаків" не вистачило. Салліван, який відіграв взагалі без замін, втомився до заключної чверті і був майже непомітний у вирішальні хвилини поєдинку, а Айзе Вільямс, незважаючи на солідний показник в 20 балів в підсумковому протоколі, не зміг зробити різницю - і добру половину своїх очок набрав на останніх хвилинах, коли перемога "Київ-Баскета" сумнівів уже не викликала.

Головними ж її творцями стали Богдан Близнюк, який записав собі в актив аж 15 балів в четвертій чверті (український "збірник" був хороший як на периметрі, так і в проходах, незважаючи на досить жорстку опіку з боку господарів), і В'ячеслав Петров - екс-гравець "Хіміка" "вистрілив" сімома очками поспіль в кінцівці, позбавивши свою колишню команду будь-яких надій на порятунок.

Зазнавши третьої послідовної поразки і другої поспіль - в рідному залі, южненці опустилися на четверту сходинку турнірної таблиці регулярного чемпіонату, пропустивши вперед якраз "Київ-Баскет". Втім, називати ситуацію, що склалася в стані "їжаків" кризової, напевно, не можна: дочекавшись повернення в стрій травмованого Олександра Рябчука, приїзду вже анонсованого Кріса Коуклі і інтегрувавши в власні схеми новачка Віталія Зотова, Степановський знову повинен бути готовий дивувати опонентів навесні.

"Хімік" - "Київ-Баскет" 83:88 (16:23, 24:18, 24:19, 19:28)

Хімік: Вільямс (20), Ковальов (5), Войналович (5 + 4 передачі), Салліван (21 + 11 підборів), Угба (13 + 5 підбирань) - старт; Марченко (14), Зотов (3 + 4 передачі), Рахімшаіков (2), Козак, Клевзунік.

Київ-Баскет: Классен (8 + 13 передач), Крутоус (11), Хілл (11), Павлов (11 + 4 втрати), Коренюк (12 + 5 підбирань) - старт; Близнюк (17), Петров (12 + 8 підбирань), Пустозвонов (5), Кондраков (1).

Незважаючи на всю принциповість поєдинку з "Дніпром", баскетболісти "Запоріжжя" не зуміли чинити гідний опір фавориту як окремо взятого матчу, так і українського сезону в цілому. Замазавши 16 з 20 триочкових і віддавши 18 підбирань на своєму щиті, поборотися за перемогу гості не могли навіть теоретично - і логічно програвали без малого "двадцятку" до великої перерви, незважаючи на не самий бойовий склад "річковиків" (ні Станіслав Тимофієнко, ні Іссуфу Санон на паркет все ще не повернулися).

Легка перемога, до якої долучилися всі, хто потрапили в заявку на гру - набраними очками встиг відзначитися в тому числі і Грегорі Коломойський, - дозволила "Дніпру" повернути собі лідерство в турнірній таблиці "регулярки". Найближчого переслідувача в особі "Прометея" команда Дениса Журавльова випереджає на одну перемогу і в відмінному настрої йде на двотижневу перерву, пов'язаний з проведенням Матчу зірок Суперліги.

"Дніпро" - БК "Запоріжжя" 92:64 (23:17 28:15, 21:16 20:16)

Дніпро: Дугат (12), Закурдаев (8 + 4 втрати), Сизов (9), Глєбов (9), Фесенко (9 + 7 підбирань) - старт; Террелл (14 + 7 підбирань + 4 перехоплення), Шундель (13), Корнієнко (11 + 11 підбирань + 2 блок-шота + 4 втрати), Чумаков (4), Коломойський (3).

Запоріжжя: Сталлворт (10 + 5 підбирань), Рендольф (10), Мироненко (3), Шевченко (11), Преслі (4 + 7 підбирань + 2 блок-шоти) - старт; Сандул (15 + 11 підбирань + 3 блок-шота), Німцеві (5 + 5 підборів), Кожем'якін (5), Липовцев (1), Титов, Міхєєв.

"Мавпам" вдалося захопити ініціативу з перших же хвилин матчу і ударно провести стартову десятихвилинку. "Одесі", що грала без Клима Артамонова, явно не вистачало креативності в нападі і загальної агресивності, а ось у гостей з цим було все в порядку.

Втім, ближче до середини другої чверті одесити вирівняли становище, знайшли свій темп і почали методично скорочувати різницю в рахунку. На велику перерву команди пішли з перевагою "Мавп" в 5 очок, який цілком відповідав тому, що відбувалося на паркеті.

Під кінець третьої чверті, після кидка Террі Винна, "Одеса" вперше за довгий час зрівняла рахунок, але "Мавпи" тут же відірвалися ще раз. Одесити не кинули свої догонялки і до самих останніх хвилин намагалися врятувати гру, незважаючи на те, що "Мавпи" візуально контролювали хід, того що відбувалося.

Енд-ван Дениса Носкова після яскравого данки і перехоплення знову дозволив господарям наздогнати опонента (62:62), проте переломити хід гри одесити не змогли. По суті, вирішальним ударом став триочковий Діона Райта з восьми з половиною метрів за три хвилини до сирени - рахунок став 62:67, і стало ясно, що "Мавпи" зайдуть в кінцівку в позиції лідера.

Варто сказати, що шанс у "Одеси" був. Щепкін забив красивий м'яч з проходу, перед цим Еірінгтон не забив обидва штрафних, які, по суті, повинні були закривати гру, потім він же не забив з проходу і "Одеса" отримала повну атаку за рахунку 65:67. Брюс Мейсі взяв гру на себе, вирішив йти в прохід, але уткнувся в частокіл рук і навіть не зміг толком викинути м'яч по кільцю. Миттєвий фол на Райт свого ефекту не вплинув - американець, який провів ще один великий матч, був двічі точний з лінії, чим ознаменував перемогу "Мавп".

Черкащани привозять з Одеської області дві перемоги і порівнюються з "Хіміком", перебуваючи в одній перемозі від "Київ-Баскета". "Одеса" залишається шостою, відстаючи від "Мавп" на всю ту ж одну перемогу.

БК "Одеса" - "Черкаські Мавпи" 65:69 (12:24, 20:13, 17:18, 16:14)

Одеса: Мейсі (28), Щепкін (8), Фрізен (5 + 4 втрати), Новіков (6 + 4 підбирання), Браун (2 + 10 підборів) - старт; Вінн (10 + 9 підбирань), Ткачук, Вадим Прокопенко (0 + 3 підбирання), Носков (6).

Мавпи: Еірінгтон (1 + 4 підбирання + 5 передач), Попов (5), Бєліков (6 + 4 підбирання + 3 перехоплення), Райт (25 + 7 підбирань), Скапінцев (4) - старт; Кольченко (3), Ткаченко (2), Хаджіфейзовіч (18 + 4 підбирання), Конєв (5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 січня "Дніпро" в центральній зустрічі програв на своєму паркеті "Прометею" в Суперлізі Парі-Матч.

Поєдинок лідерів чемпіонату завершилася перемогою гостей у впертій боротьбі – 94:97.

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