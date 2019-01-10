"Київ-Баскет" обіграв "Миколаїв" у Суперлізі Парі-Матч

"Київ-Баскет" розібрався з "Миколаєвом" у поєдинку Суперліги Парі-матч. Зустріч у столичному спортивному комплексі "Меридіан" завершилася з рахунком 88:72.

Кияни впевнено стартували, тут же відірвавшись від суперника. Прекрасно увійшов у гру Сандул, на рахунку якого перші дев'ять очок столичного клубу. Гостям із "Миколаєва" не вдалося досягти позитивних результатів біля щита суперника і в підсумку їм довелося відпустити "Київ-Баскет" вперед.

Київ-Баскет - Миколаїв ФБУ

Господарі володіли перевагою і контролювали хід поєдинку, проте в кінцівці першої чверті "Миколаїв" не тільки скоротив відставання, а ще й вийшов вперед.

Команди боролися за ініціативу на майданчику. В середині другої десятихвилинки підопічним Євгена Мурзіна вдався приголомшливий ривок 19:0, який знову вивів команду в беззаперечні лідери.

Після великої перерви "Київ-Баскет" продовжував домінувати на майданчику, не дозволивши супернику знову повернути інтригу в протистояння. І поки матч підходив до логічного завершення, "корабели" шокували киян, скоротивши відставання до семи очок.

Однак Євген Мурзін зумів налаштувати своїх гравців, які не дозволили "Миколаєву" відібрати у них перемогу.

"Київ-Баскет" - МБК "Миколаїв" 88:72 (23:24 27:8, 14:17 24:23)

"Київ-Баскет": Горобченко (3), Крік (8+4 передачі), Крутоус (20+5 підбирань +3 перехоплення), Носков (10+6 підбирань +2 блок-шота), Сандул (11) - старт; Латкович (17+6 підбирань +4 передачі), Петров (13+6 підбирань), Луценко (5), Челован (1+2 блок-шота).

МБК "Миколаїв": Зотов (5+5 передач +5 втрат), Попов (11+4 передачі +2 блок-шота +4 втрати), Омоера (12+4 втрати), Онуфрієв (14), Анікієнко (8) - старт; Адедіран (9+9 підбирань), Хохоник (6+6 передач), Приймак (4), Давидюк (3), Жуковський, Мусієнко, Бобров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Київ-Баскет" програв "Черкаським Мавпам" за підсумками двох матчів 1/4 фіналу Кубка України. Після матчу-відповіді кияни подали протест у федерацію про порушення регламенту черкащанами. У підсумку "Мавпам" зарахували технічну поразку і "Київ-Баскет" вийшов у Фінал чотирьох.