"Київ-Баскет" - "Каршіяка": турецькі ультрас скуповують квитки на матч 1/4 фіналу Кубка Європи

У середу, 4 березня в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Європи баскетболісти "Київ-Баскета" зустрінуться з турецьким клубом "Каршіяка" (Ізмір). Поєдинок відбудеться в київському Палаці спорту "Венето".

Як повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України, баскетболісти "Каршіяки" розраховують на підтримку в цьому матчі, як мінімум, 20 відсотків залу. За наявною інформацією, разом з командою з Туреччини прилетять близько 150 фанатів, відомих своїм неприборканим характером. Крім цього, активно купують квитки і турки, що працюють або постійно живуть в столиці України. Тож, з огляду на невеликі розміри залу (близько 1000 місць), перекричати голосистих ультрас з Ізміра, київським уболівальникам буде непросто.

4 березня "Київ-Баскет" прийме "Каршіяка" ФБУ

Клуб "Київ-Баскет" звернувся до своїх фанатів не відкладати покупку квитків на останній момент, а зробити це, перейшовши за посиланням https://esport.in.ua/uk/event-bk-kiivbasket-ukraina-bk-karsiaka-tureccina -62289-101492.html

4 березня "Київ-Баскет" прийме "Каршіяка" ФБУ

Гравці і тренери "Київ-Баскета", який залишився єдиним представником України в єврокубках, налаштовані дати справжній бій одному з турецьких грандів. Підтримка глядачів може стати вирішальним фактором для перемоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в попередньому турі чемпіонату України в Суперлізі "Запоріжжя" не зуміло зупинити переможну серію "Київ-Баскета".

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