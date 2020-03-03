"Київ-Баскет" – "Каршияка": анонс 1/4 фіналу Кубка Європи, купити квитки

Столичний "Київ-Баскет" у середу, 4 березня, проведе перший чвертьфінальний матч Кубка Європи ФІБА.

"Київ-Баскет"

Суперником підопічних Айнарса Багатскіса стане головний фаворит турніру – турецька "Каршияка". Початок зустрічі у київському палаці спорту "Венето" – о 19:30.

ДЕ ДИВИТИСЯ КИЇВ-БАСКЕТ – КАРШИЯКА

Побачити один з найцікавіших матчів сезону можна буде в ефірі телеканалу ObozTV.

Крім того, трансляція зустрічі буде доступна на офіційному сайті Федерації баскетболу України.

"Київ-Баскет"

ПРОГНОЗ НА КИЇВ-БАСКЕТ – КАРШИЯКА

Фаворитом вважається турецька команда. Ставки на перемогу гостей приймаються з коефіцієнтом 1,20.

Зі свого боку на успіх українського колективу можна поставити з котируванням 4,26.

ОСТАННІ МАТЧІ

Обидві команди вдало відіграли поєдинки в національних чемпіонатах напередодні очного протистояння. Київська команда на своєму паркеті розібралася з середняком Суперліги Парі-Матч "Запоріжжям" – 95:85.

"Київ-Баскет"

У свою чергу "Каршіяка" була сильнішою за "Тюрк Телеком" на виїзді – 77:62.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Айнарс Багатскіс, головний тренер "Київ-Баскета":

– Пауза на ігри збірної вибила команду з ритму. Для нас це не могло минути безслідно. Водночас це не виправдання. Якщо ми хочемо бути однією з кращих команд України, то ми будемо. Ми граємо досить стабільно і якісно вже зараз. З "Каршиякою" все залежить від того, наскільки ми ментально готові показати, що не тільки королі України, а й можемо грати за кордоном. Треба довести, що ми сильні, гідні іншого рівня та інших контрактів.

4 березня, 19:30. 1/4 фіналу Кубка Європи ФІБА. "Київ-Баскет" – "Каршияка", перший матч. Трансляція – ObozTV, сайт ФБУ

Зазначимо, що протистояння складатиметься з двох зустрічей. Гра у відповідь стартує в Туреччині 11 березня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, соціальна ініціатива Федерації баскетболу України, зокрема на матчах "Київ-Баскета", викликала захват серед фанатів.

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