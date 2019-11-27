"Київ-Баскет" і "Дніпро" в Кубку Європи ФІБА: повне відео

У заключному, 6-му турі Кубка Європи ФІБА, дніпровський "Дніпро" зіграв з болгарським "Левскі", а столичний "Київ-Баскет" на виїзді зустрічався зi "Цмокi-Мінськом".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися повне відео поєдинків і текстовий коментар.

20:35. Все! "Київ-Баскет" виграє 84:92 і з першого місця виходить в наступний раунд!

20:31. 81:88. За 31 секунду до фіналу.

20.30. 77:83 вже!

20:28. Залишилося 118 секунд. +4 у гостей!

20:25. 77:79 українці ведуть в Мінську. 3:02 до сирени.

20:20. Овертайм на нас чекає в Мінську!

20:18. 77:77 за 19 секунд до сирени.

20:16. 30 секунд залишилося! Фантастичне влучення від Шеперда - 75:77 на користь Києва!

20:13. Хвилина до кінця у Мінську. 74:74!

20:09. Всі. "Дніпро" програв 61:83.

20:07. Двома очками лише "Київ-Баскет" вже поступається. Пішла битва за першу сходинку!

20:03. 67:61 у столиці Білорусі. А ось "Дніпро" завершує свої виступи в турнірі. -26 для господарів і останні дві хвилини гри попереду.

19:56. Сім очок переваги у "Цмокі". А "Дніпро" за п'ять хвилин до кінця програє 53:73.

19:50. Дніпряни програють знову -20. У Мінську завершилася третя чверть - 53:51 на користь господарів.

19:45. Кияни вийшли вперед у Мінську - 48:49!

19.40. Білоруси повернули собі шість пунктів переваги. А "Дніпро" не може підібратися до "Левські" - 45:60.

19:38. Тим часом кияни в Мінську всього в очко програють!

19:33. "Дніпро" повертається? 40:55.

19:28. Повертаємося до Мінська та Дніпра. Стартували другі половини.

19:21. Поки у нас команди в такому порядку: "Цмокі" - 10 очок, "Київ-Баскет" - 9, "Левскі" - 9, "Дніпро" - 8.

19:15. Кияни ж після 20 хвилин гри ні в чому не поступаються "Цмокі". Білоруси виграли першу половину 35:28.

19:12. Закінчилася перша половина матчу в Дніпрі. Господарі поки далекі від виходу до другого групового турнір. Програють вони "Левскі" 31:51.

19:08. Тим часом Київ на виїзді дуже гідно виглядає в Мінську. "Цмокі" веде всього в п'ять очок, хоча вважається явним фаворитом.

19:04. Дніпряни продовжують відпускати суперника. Там вже 26:45.

18:49. Закінчилися у нас перші 10-хвилинки. Кияни поки програють в Білорусі -3, а ось "Дніпро" вдома вже летить в 12 очок.

18:30. МАТЧІ РОЗПОЧАЛИСЯ.

Мінськ, Falcon Club

"Цмокi-Мінськ" (Білорусь) - "Київ-Баскет" (Україна)

Початок матчу - 18:30

Дніпро, СК "Шинник"

"Дніпро" (Україна) - "Левскі" (Болгарія)

Початок матчу - 18:30

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Дніпро" здобув важливу перемогу над столичним "Київ-Баскет" в 4-му турі Кубка Європи ФІБА. Зустріч на паркеті СК "Шинник" завершилася з рахунком 79:76.

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