"Київ-Баскет" добув важку перемогу над лідером в Кубку Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" добув непросту перемогу в третьому турі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.над лідером групи К - десятикратним чемпіоном Латвії БК "Вентспілс".

Виїзна зустріч першого єврокубкового поєдинку року завершилася з рахунком 78:81 на користь наших баскетболістів.

Матч почався для киян непросто. Після рівної першої чверті, у другому трапився справжній провал. Підопічні Айнарса Багатскіса дуже слабо рухали м'яч в нападі, тримаючи все на індивідуальній майстерності.

Классен добре створював моменти за рахунок індивідуальних проходів, але центрові, які отримували від нього вигідні передачі, свої м'ячі не забивали.

У другій половині гра змiнилась. Два триочкових від В'ячеслава Петрова в третій чверті допомогли українському клубу організувати ривок 10:2, який став ключовим.

Латвійці вже не змогли зібратися, стали допускати втрати, програвши і четверту десятихвилинку і весь матч.

Другий етап. 3-й тур. Група К

"Вентcпілс" (Латвія) - "Київ-Баскет" (Україна) - 78:81 (21:20, 24:18, 17:22, 16:21)

Вентcпілс: Вітолса (13 + 4 передачі), Уошпан (10 + 4 передачі), Лютер (3 + 8 підбирань), Гулбіс (3 + 6 підбирань), Чаварс (12 + 10 підбирань + 5 блок-шотів) - старт; Шортс (6), Кауфманіс (8), Яунземс (2), Закис (14 + 5 підбирань), Я. Берзіньш (7)

Київ-Баскет: Классен (10 + 6 підбирань + 5 передач), Крутоус (7), К. Хілл (18 + 10 підборів), Павлов (8 + 2 блок-шота), Коренюк (8) - старт; Близнюк (13), Заєць, Кондраков, Пустозвонов (1), Петров (16 + 7 підбирань + 3 блок-шоти)

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2-му турі на паркеті київського ДС "Венето" віце-чемпіони України драматично обіграли угорський "Керменд" - 80:78.

У 1-му турі в нідерландському Зволле українці обіграли місцевий "Ландстеде Хаммерс" - 77:68.

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