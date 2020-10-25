"Київ-Баскет" завдав "Дніпру" першої поразки в Суперлізі Паріматч

У неділю, 25 жовтня, трьома поєдинками в Києві, Львові та Тернополі продовжився чемпіонат України з баскетболу в Суперлізі Паріматч.

Центральна гра всього туру відбулася в столиці, де "Київ-Баскет" в складній боротьбі здолав чинного чемпіона країни – БК "Дніпро".

Поєдинок на паркеті ДС "Венето" завершився з рахунком 76:75. Це стало першою поразкою підопічних Дениса Журавльова у поточному сезоні.

Господарі начисто виграли боротьбу під щитами, взявши 22 підбору в нападі, що і стало основним фактором перемоги.

У першій чверті зустрічі епіцентр подій знаходився в "фарбі", а обидві команди воліли грати у позиційний напад і невисоким темпом. "Дніпро", що залишився без Джареда Террелла, зробив основну ставку на потужну передню лінію, в якій спочатку на перших ролях були В'ячеслав Кравцов та Станіслав Тимофієнко, а потім їх змінили менш результативні Максим Корнієнко та В'ячеслав Бобров. При цьому гості дуже рідко атакували з периметра, хоча і з гарною реалізацією, повідомляє ПБ.

У "Київ-Баскета" героєм стартового відрізка став Богдан Близнюк, який набрав 10 очок за 8 хвилин, двічі реалізувавши триочкові. Господарі набагато частіше кидали з-за дуги, хоча точність таких атак у інших гравців залишала бажати кращого. У другому періоді Брендон Янг і Брюс Мессі почали роздувати темп і набирати очки в швидких контратаках. У "Дніпра" у відповідь видав коротке соло Генрі Дугат, але в цілому напад як і раніше будувався через бігменов. За рахунок більшої агресивності під чужим кільцем дніпряни частіше виходили на лінію штрафних кидків, але промахнулися в 6 таких спробах. Кияни ж впевнено вигравали боротьбу під щитами, регулярно здійснюючи підбори в нападі і забиваючи після цього, і пішли на велику перерву, ведучи "+5".

У другій половині малюнок гри "Дніпра" майже не змінився. Погоду в нападі як і раніше робила передня лінія. З-за дуги гості почали атакувати частіше, але дальніх влучань знову було тільки 2. "Київ-Баскет" навпроти став кидати з периметра набагато рідше і набагато точніше, намагаючись чинити більший тиск поблизу від чужого кільця, і як і раніше впевнено контролював щити. Вражаючі відрізки по черзі провели Сергій Павлов і Олександр Мішула, в результаті чого перевага їх команди досяг "+10". Однак після відповідних ударних хвилин Боброва різниця скоротилася до всього 1 очка.

У напруженій кінцівці важливими виявилися дві поспіль втрати Анатолія Шунделя і важкий прохід Майкла Джейкобса, який збільшив перевагу господарів до "+4" за 40 секунд до сирени. Точний триочковий Тимофієнка і наступний промах Джейкобс дали дніпрянам шанс на порятунок, але Дугат на останніх секундах кидав поспіхом і з дуже незручного становища.

"Київ-Баскет" – Дніпро 76:75 (18:18, 21:16 22:21 15:20)

Київ-Баскет: Брендон Янг (4 + 7 передач), Мішула (13), Близнюк (16 + 5 підбирань), Ковальов (2 + 5 підбирань), Коренюк (9 + 6 підборів) - старт; Мессі (6 + 5 передач), Тамм, Крутоус (7), Павлов (11 + 9 підбирань + 4 передачі), Джейкобсон (8 + 9 підборів)

Дніпро: Дугат (9 + 7 передач), Закурдаев, Глєбов (8 + 6 підборів), Тимофієнко (14), Кравцов (12) - старт; Коломойський (2), Шундель (10), Корнієнко (6 + 7 підбирань), В'ячеслав Бобров (11 + 2 блок-шота), Бондарчук (3)

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні інший київський клуб – "Будівельник" обіграв в гостях южненський "Хімік" в чемпіонаті України в Суперлізі Паріматч.

Зустріч на паркеті ФСК "Олімп" завершилася з рахунком 74:84, що стало першою перемогою киян в новому сезоні елітного баскетбольного дивізіону.