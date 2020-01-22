"Київ-Баскет" достроково вийшов у чвертьфінал Кубка Європи ФІБА

Столичний "Київ-Баскет" здобув розгромну перемогу в четвертому турі другого групового етапу Кубка Європи ФІБА.

Підопічні Айнарса Багатскіса перед заповненими трибунами київського Палацу спорту легко розібралися з нідерландським "Зволле" (89:76) і за два тури до кінця етапу офіційно оформили путівку в чвертьфінал.

Такий розвиток подій став можливим завдяки тому, що в паралельній зустрічі головний конкурент українців латвійський "Венстпілс" обіграв на своєму паркеті угорський "Керменд" – 96:81.

Київ-Баскет - Зволле ФІБА Європа

Українські баскетболісти з перших секунд захопили ініціативу і не віддавали її до фінальної сирени. Потужні проходи Кіндалла Хілла і точні кидки Владислава Коренюка вирішили питання з переможцем уже в першій чверті. На старті матчу "Київ-Баскет" просто зім'яв опонентів, вигравши перші 10 хвилин із рахунком 31:13.

Київ-Баскет - Зволле ФІБА Європа

Дозволивши собі трохи розслабитися в другій десятихвилинці (17:21), київська команда продовжила тотальне знищення опонента після великої перерви. Голландці виглядали абсолютно безпорадно під щитами і ніяк не могли впоратися з нашим захистом.

Кінцівка поєдинку перетворилася на формальність, яку гравці з Києва провели в енергозберігаючому режимі.

Київ-Баскет - Зволле ФІБА Європа

Київ-Баскет - Зволле ФІБА Європа

Київ-Баскет - Зволле ФІБА Європа

"Київ-Баскет" (Україна) – "Зволле" (Нідерланди) – 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26)

Київ-Баскет: Классен (6+7 підбирань +5 передач +4 перехоплення – 4 втрати), Близнюк (6+7 передач), Пустозвонов (9), К. Хілл (18), Коренюк (17+7 підбирань +2 блок-шоти) – старт; Заєць, Кондраков (7), Крутоус (8), Павлов (8+6 підбирань), Петров (10+6 підбирань +5 передач)

Зволле: Д. Ван Острум (11), М. Уокер (10), Дорсі-Уокер (13), Далман (13), Херразі (4+7 підбирань) – старт; ван Схайк, Арнінкхоф (3), Н. Ван Острум (2), Схілдер (7+5 передач), Де Пагтер (8+4 передачі), Блейкер (5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру між цими командами на виїзді завершилася перемогою українців – 77:68.

У 2-му турі на паркеті київського ДС "Венето" віце-чемпіони України драматично обіграли угорський "Керменд" – 80:78.

7 січня у 3-му турі "Київ-Баскет" здобув непросту перемогу над лідером групи К – десятикратним чемпіоном Латвії БК "Вентспілс".

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