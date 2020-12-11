Київ-Баскет здобув 11-ту перемогу поспіль: результати Суперліги Паріматч 11 грудня

"Київ-Баскет" на домашньому майданчику розгромив "Миколаїв" і здобув уже одинадцяту перемогу на старті сезону Суперліги Паріматч.

Підопічні Айнарса Багатскіса захопили лідерство з перших хвилин поєдинку і більше його не відпускали. Влучні кидки Мішули, Крутоуса, Джейкобсона і Павлова з-за дуги дозволили столичному клубу закінчити першу чверть з перевагою в 11 очок.

Друга десятихвилинка пройшла у боротьбі. Незважаючи на всі спроби гостей скоротити відставання, "Київ-Баскет" не збирався поступатися хоч якоюсь частиною свого гандикапу. Чверть закінчилася внічию, а господарі зберегли комфортний відрив перед початком другої половини.

Після великої перерви гра продовжувалася в тому ж ключі. "Миколаєву" вдалося наблизитися до суперників на відстань дев'яти очок, але фаворити швидко відреагували та ще більше збільшили перевагу перед вирішальним відрізком матчу.

"Київ-Баскет" зняв усі питання про переможця зустрічі на початку четвертої десятихвилинки, видавши серію з 12 набраних пунктів підряд, і завдав суперникам восьмої поразки в сезоні.

"Київ-Баскет" – "Миколаїв" 101:65 (28:17, 18:18, 24:20, 31:10)

"Київ-Баскет": Янг (6 + 4 підбирання), Мішула (19 + 6 підбирань + 4 передачі), Близнюк (13 + 5 передач), Джейкобсон (24 + 12 підборів), Коренюк (12 + 6 підбирань) – старт ; Мейсі (6), Сидорук (2), Сахнюк (2), Крутоус (8), Павлов (5).

"Миколаїв": Колтер (11), Омоера (11 + 6 підбирань + 4 передачі), Дубоненко (2), Конате (5 + 5 підборів), Едріен (14 + 5 передач) – старт; Едж (6), Кушніров (11 + 4 підбирання), Боднар, Заплотинський (1), Адедіран (2).

"Будівельник" переміг "Соколів" ФБУ

"Будівельник" взяв реванш у "Харківських Соколів" за поразку на старті сезону Суперліги Паріматч, здобувши перемогу на виїзді.

Матч почався в боротьбі з невеликою перевагою столичної команди. Підопічні Валдемараса Хомічуса відразу ж захопили лідерство, а господарям довелося наздоганяти своїх суперників. Їм вдавалося гідно відповідати "Будівельнику" до середини першої чверті, після чого столичний клуб видав результативну серію, яка дозволила їм піти на коротку перерву, виграючи в 19 очок.

Гості продовжили розпочате в другій десятихвилинці, збільшуючи перевагу над харків'янами. Ближче до великої перерви "Соколи" зуміли підтягнутися до "будівельників", проте чверть все одно залишилася за київськими баскетболістами.

Олегу Манойленку вдалося знайти правильні слова, тому після перерви його підопічні зробили спробу камбека. Господарі виграли третю десятихвилинку в 6 очок і бадьоро розпочали заключний відрізок поєдинку, скоротивши відставання від суперників до 8 пунктів. Однак після цього "Будівельник" знайшов у собі сили зібратися і довести справу до впевненої перемоги.

"Харківські Соколи" – "Будівельник" 80:94 (15:34, 17:19, 20:14, 28:27)