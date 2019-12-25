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25 грудня • оновлено в 19:47
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"Київ-Баскет" - "Дніпро": анонс битви грандів Суперліги Парі-Матч

1.4т
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У четвер, 26 грудня, "Київ-Баскет" і "Дніпро" проведуть заключний матч року в чемпіонаті України з баскетболу в Суперлізі Парі-Матч.

Київ-Баскет - Дніпро

Київ-Баскет - Дніпро

ФБУ

Це буде четверта зустріч для цих команд в поточному сезоні і тільки друга в рамках регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч.

Двічі суперники, нагадаємо, зустрічались в рамках першого групового раунду Кубка Європи FIBA і тоді обмінялись домашніми перемогами. У національній першості перша зустріч "Київ-Баскета" та "Дніпра" пройшла на домашньому майданчику команди Дениса Журавльова, але тоді перемогу здобули саме гості. Неймовірний баззер у виконанні бігмена киян та національної збірної України В’ячеслава Петрова приніс "Київ-Баскету" ефектну перемогу:

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Презентовано логотип Матчу Зірок Суперліги-2020

Майбутній матч є не тільки зустріччю принципових суперників, а й стратегічно важливим протистоянням для команд. Обидва колективи, які вважаються одними з головних претендентів на титул, відіграли по 12 матчів — Дніпро виграв 10 з них, "Київ-Баскет" здобув 8 перемог і спробує зменшити своє відставання від тіньового лідера Суперліги в домашньому матчі.

Турнірне становище в Суперлізі Парі-Матч

Турнірне становище в Суперлізі Парі-Матч

Квитки на цей інтригуючий поєдинок, який стане справжнім подарунком для українських вболівальників перед новим роком, ви можете придбати за посиланням. Гра відбудеться у ПС Венето 26 грудня о 19:00.

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Автор
Максим Богданов
Теми
Чемпіонат України з баскетболу Суперліга
Місце
Україна Дніпро
Теги
Київ-Баскет БК Дніпро
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