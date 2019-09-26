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27 вересня • оновлено в 19:06
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"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА

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"Київ-Баскет" програв у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів ФІБА. На арені столичного Палацу спорту підопічні Айнарса Багатскіса поступилися іспанському "Бургосу" 83:86.

У дебюті іспанців декілька разів забували на периметрі й вони легко розстрілювали наше кільце триочковими. До середини чверті гості лідирували 18:13, змусивши Багатскіса взяти тайм-аут.

"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА

Гравці "Бургоса" явно перевершували наших співвітчизників у швидкості, але самовіддана боротьба на щитах і точні кидки дозволили "Київ-Баскету" перед другою чвертю вигравати 23:21.

Десятихвилинка перед великою перервою пройшла в рівній боротьбі, де гості продовжували будувати свої атаки або на триочкових, або на кинджальних проходах після пікенролів. Дуже слабо в ці хвилини грав легіонер "Київ-Баскета" Деон Едвін. Американець не встигав ні сфолити під час розміну з великим, ні втримати свого "маленького" гравця.

"Бургос" зробив ривок 6:0, знову змусивши наставника киян терміново брати хвилинну перерву. Це допомогло команді й перед другою половиною табло показувало паритет 41:41.

У третій чверті на майданчику точилася в'язка гра, з великою кількістю порушень і єдиноборств. Американський грузин "Бургос" Тадеус МакФедден раз у раз тероризував нашу оборону.

Поступово рівень іспанського клубу давав про себе знати. На кожну нашу неточну атаку гості відповідали точною, і різниця в рахунку росла не на нашу користь. До середини тайму розрив становив уже – 11. Максимум, що вдалося зробити українцям – скоротити гандикап до 3 пунктiв.

Гра у відповідь пройде в Іспанії 29 вересня.

"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА
"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА
"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА
"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА
"Київ-Баскет" дав бій іспанцям у Лізі чемпіонів ФІБА

"Київ-Баскет" (Україна) – "Бургос" (Іспанія) – 83:86 (23:21 18:20, 15:20, 27:25)

Київ-Баскет: Шеферд (20 + 7 передач + 5 перехоплень – 4 втрати), Едвін (13 + 6 передач – 5 втрат), К. Хілл (10), Петров (13 + 9 підбирань + 5 передач), Тищенко (2 ) – старт; Сандул (8), Заєць, Мусієнко (2), Крутоус (4), Пустозвонов (5), О. Джексон (6)

Бургос: Бассас (10 + 6 передач), Беніті (12), Токото (9), Е. Кларк (14 + 5 підбирань), Ліма (11 + 8 підбирань + 4 передачі) – старт; Фітіпальді, Баррера (5), Вега (8 + 5 підбирань), Сальва (3), МакФедден (10), Ріверо (2), Хускіч (2)

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Історичний матч "Київ-Баскета" в Лізі чемпіонів завершився унікальним результатом

Нагадаємо, що в першому раунді кваліфікації "Київ-Баскет" за сумою двох матчів пройшов австрійський "Капфенберг".

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Тема
баскетбольна Ліга чемпіонів
Місце
Україна Київ
Тег
Київ-Баскет
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
может все же позорно проиграли дома команде из небольшого испанского городка?
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